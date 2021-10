07/10/2021 19:38 Economía Industria La Bienal de Máquina Herramienta de Bilbao volverá al BEC en junio de 2022 AGENCIAS | EITB MEDIA El anuncio ha tenido lugar en la Feria de Milán, donde participan más de una veintena de empresas vascas. La edición del año pasado tuvo que ser suspendida por la pandemia. Escuchar la página Escuchar la página

La Bienal Internacional de Máquina Herramienta de Bilbao ha anunciado hoy en la Feria de Milán su regreso en junio de 2022, después de haber tenido que suspender la pasada edición por la pandemia.

El anuncio ha tenido lugar en el marco de la feria EMO, la principal cita expositiva para la industria manufacturera mundial y en la que cerca de 700 empresas de 34 países exhiben sus novedades en máquinas de fabricación de piezas para la industria.

En este contexto, de especial prestigio goza la Bienal de Bilbao, organizada por Bilbao Exhibition Centre y Advanced Manufacturing Technologies (AFM), en colaboración con el Gobierno Vasco y la Asociación de Importadores de Máquina Herramienta (AIMHE).

Este escaparate tecnológico regresará tras el parón causado por el coronavirus, una excepción en su longeva historia de seis décadas, y abrirá su 31ª edición a fabricantes y visitadores entre los 13 y 17 de junio de 2022, bajo el lema "You make it big again" (Tú la haces grande de nuevo).

La presentación en Milán ha contado con la presencia de la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien ha reconocido que renunciar a celebrar la Bienal fue "un disgusto muy importante" para muchas empresas de este sector estratégico para cualquier industria.

"La industria va a seguir tirando de nuestra economía y desde luego una Bienal importante en Bilbao es demostración de eso", ha afirmado en el expositor de la compañía de fresadoras Soraluce, una de las 24 empresas vascas presentes en la feria milanesa.