26/10/2021 14:51 Economía CRORONAVIRUS Los cines de Euskadi piden "medidas cautelarísimas" contra la prohibición de comer en las salas AGENCIAS | EITB MEDIA Advierten de que "no existe situación de riesgo inminente y grave que justifique las restricciones" y denuncian la "inseguridad jurídica" y la "arbitrariedad" de esta medida.

La asociación de salas de cine de Euskadi (EZAE) y la Federación de Cines de España (FECE) han pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la adopción de "medidas cautelarísimas" ante "las graves pérdidas" que les ocasiona la prohibición de comer" en los locales de exhibición por la pandemia de covid-19.

EZAE y FECE han dado a conocer esta decisión en una nota, en la que también han denunciado la, a su juicio, "inseguridad jurídica" y la "arbitrariedad" de esta medida que, en su opinión, también supone una "vulneración del principio de igualdad por agravio comparativo y falta de justificación y proporcionalidad".

Advierten de que "no existe situación de riesgo inminente y grave que justifique las restricciones" de la orden del Gobierno Vasco, al tiempo que recalcan que en las salas de cine "no hay interacción social", porque "todos los espectadores están en la misma dirección, la actividad se desarrolla en silencio, la retirada de la mascarilla es puntual, los espacios con muy amplios y con sistemas óptimos de ventilación, y no todos los clientes consumen alimentos ni lo hacen en el mismo momento".

Han recordado, en este sentido, que en los cines de Euskadi "la pérdida conjunta por día, al no permitirse el consumo de golosinas y refrescos, es de 27 432 euros" lo que ya suma un acumulado de "384 041 euros en estas dos últimas semanas".

"Es importante recordar -prosigue el comunicado- que esta actividad supone de promedio el 30 % de los beneficios de los cines vascos, aunque en algunos de ellos llega al 45 %", por lo que se trata de una restricción que "amenaza gravemente la supervivencia de muchas salas si se prolonga en el tiempo".

En este sentido, consideran "absolutamente insuficientes" las ayudas de 200 000 euros anunciadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para paliar la caída de espectadores a sus negocios como consecuencia de la pandemia y las medidas restrictivas.

Por este motivo, ambas asociaciones han presentado este martes un recurso contencioso administrativo ante el TSJPV en el que demandan la adopción de "medidas cautelarísimas", contra la orden del 6 de octubre de la Consejería Vasca de Salud que prohíbe el consumo de golosinas, refrescos o similares en las salas de cine.

En concreto, las salas de cine demandan que mediante el procedimiento de urgencia se "suspenda la vigencia" de los apartados segundo y quinto del anexo de la orden, lo que permitiría volver a consumir alimentos en las salas de exhibición.