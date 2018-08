Economía

Cumbre europea

El objetivo de déficit de España no se revisará hasta junio

Redacción

02/03/2012

Lo ha confirmado Rajoy, tras la primera jornada del Consejo Europeo. Dice que los presupuestos se harán "de acuerdo a lo razonable y sensato". Hoy el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado este jueves por la noche que no ha evocado durante el Consejo Europeo la flexibilización del déficit de 2012 porque no era el foro adecuado para hacerlo, y ha adelantado que en esta materia los Presupuestos se harán "con arreglo a lo que nos parece razonable y sensato".

"Esto es un tema que no se habla aquí, no se cierra hasta junio, y nosotros presentaremos nuestros Presupuestos con arreglo a lo que nos parece razonable y sensato. A mí nadie me ha preguntado", ha señalado Rajoy a los medios tras la primera jornada del Consejo Europeo.

Hoy viernes el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto y el cuadro macroeconómico para 2012 en el que se prevé que se ejecuten nuevos recortes.



Austeridad, Van Rompuy y Serbia, nombres propios de la primera jornada



Los líderes de la Unión Europea no se han desviado ni un milímetro de la política de austeridad que promueven desde el inicio de la crisis de la deuda, y han insitido en la consolidación fiscal, las reformas estructurales y el cumplimiento de los objetivos de déficit como receta anticrisis.



En la cumbre de dos días que ha comenzado este jueves, los líderes de la UE intentan identificar medidas para fomentar el crecimiento como complemento a la austeridad para salir de la crisis y estudiar el nuevo marco económico que podría llevar en algunos casos a rebajar los objetivos de déficit para este año.

De todas formas, varios dirigentes se manifestaron en contra de relajar los objetivos de déficit de cualquier Estado miembro, al ser preguntados sobre España.

La cumbre tiene lugar mientras el paro ha llegado a niveles récord en la zona euro y en el conjunto de la Unión, según las últimas estadísticas divulgadas hoy, y aumentan las protestas en Grecia, España y otros países contra las políticas de ajuste.

"Tenemos que promover un crecimiento que cree empleo", ha dicho Van Rompuy, a quien los líderes de los Veintisiete han vuelto a nombrar presidente de Consejo Europeo por dos años y medio. Así, este nuevo mandato concluirá en diciembre de 2014.

Durante la cumbre, también se ha acordado que Serbia sea candidato oficial a a la adhesión. Por otro lado, han dejado para septiembre la decisión sobre la entrada de Rumanía y Bulgaria a Schengen después de que Holanda haya vuelto a vetar el acceso de ambos países a la Europa sin fronteras. Holanda alega que Bulgaria y Rumanía no han hecho suficientesprogresos en materia de lucha contra el crimen organizado y lacorrupción.

La reunión ha comenzado sin Sarkozy, que llega con retraso, tras un acto de campaña en Baiona en el que ha sido abucheado.



De Guindos negocia con el Eurogrupo



El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha iniciado este jueves, en la reunión del Eurogrupo, las negociaciones para lograr una flexibilización del objetivo de déficit para España (que obliga a un recorte este año desde el 8,5% al 4,4% del PIB este año) y ha dicho que espera una decisión final en mayo.

De Guindos ha explicado al resto de ministros de Economía de la eurozona los motivos del desvío en 2,5 puntos de la meta pactada con Bruselas para 2011 (que era el 6%) y les ha desvelado las líneas generales del techo de gasto y el cuadro macroeconómico que sustentarán los presupuestos de 2012, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros.

"Yo he vuelto a repetir que España va a hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista de consolidación fiscal, pero las circunstancias -y eso lo sabe todo el mundo-- se han modificado", ha repetido De Guindos.

El debate en el Eurogrupo "inicia el proceso" para flexibilizar el objetivo de déficit y la negociación con el Ejecutivo comunitario y la decisión, según De Guindos, se producirá una vez que España envíe a Bruselas su programa de estabilidad actualizado. "En mayo tendremos la decisión final al respecto", ha explicado.



Evitan el sí definitivo al segundo rescate de Grecia



Los ministros de Finanzas de la zona euro evitaron hoy dar su consentimiento definitivo al segundo rescate a Grecia, al considerar que, si bien ha hecho suficientes progresos, aún quedan algunos elementos legislativos por revisar y el canje de bonos por cerrar. La decisión definitiva se tomará el 9 de marzo.