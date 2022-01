19/01/2022 15:40 Economía Conflicto laboral Las limpiadoras del museo Guggenheim denuncian la brecha salarial y jornadas de hasta 52 horas semanales Agencias | EiTB Media Las trabajadoras, quienes llevan 223 días de huelga, critican que la empresa está sustituyendo a empleadas que realizan paros y que el museo está "está utilizando maquinaria propia del Consistorio bilbaíno para realizar trabajos exteriores que corresponden al personal en huelga". Escuchar la página Escuchar la página

Las trabajadoras de la limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao, en huelga desde hace 223 días, han realizado una manifestación reinvindicativa en la que han exigido que se acabe con la brecha salarial existente en el sector y han denunciado "cargas de trabajo inasumibles" por las que las empleadas se ven "obligadas a trabajar más de 48 horas semanales" frente a las 35 establecidas por convenio para sustituir a sus compañeras. Así, han pedido que se contrate a más personal.

La marcha, a la que se han sumado trabajadoras de otras áreas, ha partido del Palacio de la Diputación de Bizkaia y, tras pasar por la plaza Moyúa, se ha dirigido hacia el museo, en cuya explanada las limpiadoras han realizado un karaoke para denunciar la precariedad.

Una representante del sindicato ELA ha denunciado la precariedad en este colectivo y ha puesto varios ejemplos prueba de ello: los salarios que perciben estas empleadas, que toman como referencia el Convenio Provincial de Bizkaia de Limpieza, no incluye subidas salariales desde hace "muchos años" y hay trabajadoras "que no desarrollan una jornada completa y cuyos salarios no llegan a los 600 euros al mes", mientras que quien sí está contratada a jornada completa cuenta con un sueldo base que "no supera los 1000 euros".

ELA ha recordado que el colectivo de trabajadoras de limpieza reivindica que se elimine la brecha salarial de género existente en Euskadi, que hace que los trabajadores, mayoritariamente hombres, que desarrollan limpieza de calle o viaria cuente con un sueldo que supera en 10 000 euros el salario de las mujeres que realizan trabajos de limpieza.

La jornada laboral que rige por convenio para estas empleadas está establecida en 35 horas semanales, pese a lo cual en algunas semanas el colectivo realiza "entre 49 y 52 horas seguidas", ha asegurado la representante sindical, que ha insistido en que la jornada semanal "tendría que ser de 35 horas" pero las empleadas se ven "obligadas a trabajar en una semana más de 48 horas", por lo que ha defendido la necesidad contratar a más personal.

¿¿¿¿Manifestación y karaoke para denunciar la vulneración del derecho a la huelga de las limpiadoras del Guggenheimhttps://t.co/YGqfrSwU58 pic.twitter.com/2zlIzBs2fi — ELA sindikatua #AktibatuLortuZaindu (@ELAsindikatua) January 19, 2022

Las trabajadoras del servicio de limpieza del Guggenheim cumplen este miércoles 223 días de huelga, aunque, según ha indicado el sindicato, ni el museo, ni la empresa adjudicataria Ferrovial Servicios, ni la Diputación vizcaína, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, reconocen la brecha salarial que sufre la plantilla, mientras que la empresa "sigue vulnerando el derecho a la huelga" de las empleadas, sustituyendo a quienes ejercen su derecho a la huelga, y limpiando las zonas de interiores que corresponden al personal en huelga.

Además, el Museo Guggenheim, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, "está utilizando maquinaria propia del Consistorio bilbaíno para realizar trabajos exteriores que corresponden al personal en huelga".