29 de marzo

De Guindos advierte de que la huelga no modificará la reforma laboral

28/03/2012

Ha asegurado que, independientemente de que la huelga general se considere un éxito o no, "no hay duda" de que no se modificará "ni un ápice" la reforma laboral.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. Foto: EFE Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. Foto: EFE

