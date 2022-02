02/02/2022 08:58 Economía Reforma laboral Edmundo Bal: "Le hemos pedido al Gobierno que no ceda al chantaje nacionalista" EITB MEDIA El Gobierno español da por hecho que el decreto de la reforma laboral será convalidado el próximo jueves en el Congreso con una mayoría suficiente, ya que cuentan con el apoyo de Ciudadanos. Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal ha sido entrevistado este jueves en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, donde ha destacado que su partido sí apoyará el decreto de la reforma laboral, "siempre y cuando el Gobierno español no ceda al chantaje nacionalista".

"Hemos sido claros en nuestras declaraciones. Siempre hemos defendido que esta reforma laboral no era la que deseábamos, pero ante el riesgo de que se convierta en una catástrofe, hemos decidido apoyarla", ha señalado.

A pesar de no estar de acuerdo en todo, Bal ha considerado que la reforma es un "pasito más para acabar con la precariedad laboral, sobre todo en el caso de los jóvenes".

Preguntado sobre si el apoyo de Ciudadanos es algo puntual, ha matizado que "no se trata de un apoyo puntual, ni no puntual, es decir, que mi partido no ha cambiado de estrategia". Por ello, se ha mostrado convencido de su decisión, "independientemente de que otros partidos también voten afirmativo en la sesión de mañana, jueves".

De todas maneras, el portavoz del partido naranja en el Congreso ha criticado la actitud de la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, quien, según él, les está saboteando. "Ayer se refería al acuerdo que ha conseguido con distintos partidos y sindicatos, sin mencionarnos", ha detallado.

El Gobierno español da por hecho que el decreto de la reforma laboral será convalidado el próximo jueves en el Congreso con una mayoría suficiente, ya que cuentan con el apoyo de Ciudadanos y con el de varios partidos minoritarios, como Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe o PRC.