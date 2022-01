31/01/2022 18:55 Política Negociación La reforma laboral entra ya en tiempo de descuento sin tener los votos garantizados Agencias | EiTB Media Hasta tres ministros del Ejecutivo español han salido este lunes a urgir "responsabilidad" a los partidos para que sea ratificada el jueves por una mayoría que también incluya a los socios de investidura, PNV y ERC. Escuchar la página Escuchar la página

La aprobación o derogación del decreto de la reforma laboral entra ya en tiempo de descuento sin tener los votos garantizados y hasta tres ministros del Ejecutivo español han salido este lunes a urgir "responsabilidad" a los partidos para que sea ratificado el jueves por una mayoría que también incluya a los socios de investidura, PNV y ERC.

A tan solo cuatro días de que el debate de la reforma laboral llegue al pleno del Congreso, ni el Gobierno español ni sus partidos afines han desvelado si el decreto saldrá adelante, ya sea con el apoyo de Ciudadanos y varias formaciones minoritarias o con el de ERC y PNV, que aún se mantienen negociando con discreción.

La portavoz del Gobierno español y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha insistido en que el Ejecutivo sigue buscando un apoyo mayoritario y ha pedido que se dé "legitimidad" a una reforma consensuada con patronal y sindicatos, mientras que la titular de Defensa, Margarita Robles, ha coincidido en que no le incomodaría que Ciudadanos votara a favor del decreto.

"Creo que cuantos más votos haya muchísimo mejor y si una norma como en este caso es buena y fruto del acuerdo social nadie debería tener ningún tipo de complejos", ha afirmado Robles en una entrevista en Onda Cero, al tiempo que la ministra de Igualdad, Ione Belarra, tampoco ve una mala opción esa "mayoría reforzada".

No obstante, Belarra ha avisado en TVE de que es prioritario "que los socios estén".

Lo cierto es que mientras los socialistas insisten en que el decreto debe convalidarse sin cambios y no quieren desechar a ningún partido, Unidas Podemos sigue apostando por el aval de ERC.

En el Congreso fuentes de Unidas Podemos confían en que la visita de Yolanda Díaz a Cataluña "haya dado sus frutos", aunque la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado de que a día de hoy el voto es en contra y ha criticado el "inmovilismo" del Gobierno español que "no quiere negociar".

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido "altura de miras" a partidos como ERC, PNV, EH Bildu y BNG para que no cometan una "torpeza histórica", ya que el decreto no supone el "punto final" en materia laboral.

La misma altura de miras que también ha solicitado el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, que no desecha el apoyo de ningún partido, tampoco de Ciudadanos.

La formación naranja da por hecho que sus 9 diputados entrarán en la aritmética de los partidos del sí y la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, cree que EH Bildu y ERC "no se van a salir con la suya" y van a perder el pulso.

De momento el decreto cuenta con los votos negativos del PP, Vox, EH Bildu, JxCAT, BNG, la Cup y Foro Asturias, mientras que PSOE y Unidas Podemos apoyados en Cs, PDeCAT, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Compromís y UPN alcanzarían una mayoría de 176 diputados.

Desde el PP se reitera que "no hay posibilidad de cambio" porque la reforma laboral no crea empleo y es una "contrarreforma" que "da pasos atrás y el PP está a favor de avanzar y no de retroceder", ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Por otra parte, el PDeCAT no decidirá hasta el miércoles en una reunión ejecutiva extraordinaria la postura de sus cuatro diputados, aunque en las últimas semanas fuentes del partido han señalado a Efe que se muestran favorables a preservar el acuerdo del diálogo social.