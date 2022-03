02/03/2022 12:58 Economía Acuerdo educativo Steilas: "El borrador del documento educativo es muy poco preciso, no sirve como punto de partida" EITB MEDIA | AGENCIAS "Parece que tenemos objetivos contrapuestos, ya que nuestra intención es poner a la Escuela Pública en el centro", ha dicho Steilas. Escuchar la página Escuchar la página

Antes de que concluya el plazo para la presentación de enmiendas al borrador del acuerdo educativo de la Comunidad Autónoma Vasca, el sindicato Steilas ha querido hacer sus aportaciones, porque espera que sea un proceso "participativo".

En una rueda de prensa, han dejado claro que el sistema educativo necesita "dar un paso más". "Por desgracia, es evidente que tenemos intenciones distintas. Nuestro objetivo es centralizar la Escuela Pública. Es decir, con la educación pública como base, vemos difícil favorecer los intereses de los centros concertados, por lo que tenemos intereses contrapuestos", han señalado.

Además, han recordado que ha sido la "dualidad" el motivo por el que "estamos en esta crítica situación". "De no entenderse eso, seguirá habiendo diferencias sociales. Para eso no hace falta ningún acuerdo", han dicho.

Por otro lado, creen que el documento es impreciso, por lo que no les sirve como punto de partida. "No es programático, no corrige nada de la situación actual", han detallado.

Así pues, Steilas se ha mostrado convencido de que es necesario hacer algunos cambios y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.

Por último, han criticado que el acuerdo "se queda corto" en cuanto a la importancia que se da al euskera.