Economía Huelga La segunda jornada de huelga de transportistas se nota en el Puerto de Bilbao y Navarra Mikel Domínguez | EITB Media última actualización: 15/03/2022 12:01 (UTC+1) Publicado: 15/03/2022 10:27 (UTC+1) En la entrada principal del puerto ha habido tensión entre el piquete, de unos 70 trabajadores, y agentes de la Ertzaintza. En Navarra, los camioneros llegarán al centro de Pamplona. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 0:51 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La huelga indefinida de transportistas vive su segundo día en Hego Euskal Herria, y como en el día anterior, se notará sobre todo en el Puerto de Bilbao y en Navarra. El sindicato Hiru ha destacado el "amplio" seguimiento que está teniendo la huelga, a la que se han visto abocados porque "no hay otro remedio".

En cualquier caso, las principales asociaciones de transportistas de la CAV no se han sumado de momento a la huelga, y el efecto se notará más en las carreteras de Navarra, donde, además de Hiru, la asociación navarra Tradisna sí apoya la huelga.

En la comunidad foral, a lo largo de la mañana, unos 150 camiones llevarán la protesta desde Galar hasta el centro de la capital. Según los organizadores de la caravana, superarán sus expectativas y trasladarán el mensaje "a favor de un transporte digno" hasta la sede de la Hacienda navarra.

En Bizkaia, un piquete de unos 70 transportistas está obstaculizando el paso de camiones en la entrada principal del puerto, mientras agentes de la Ertzaintza tratan de mantener libre el paso, lo que ha ocasionado algunos momentos de tensión, discusión, pitidos y gritos.

Según han explicado los huelguistas, la mayoría de camiones no está entrando en el puerto. Cifran el seguimiento de la huelga en este sector en torno al 80-90 %, y los que entran son extranjeros sin conocimiento de las movilizaciones.

"Amplio" seguimiento

Según fuentes de Hiru citadas por Europa Press, el seguimiento del paro está siendo "amplio", aunque el sindicato aún no cuenta con cifras concretas.

En el caso de los afiliados, algunos transportistas habían comunicado su decisión de continuar trabajando y no secundarlo, ya que habían logrado subidas acordadas con sus clientes que les permiten seguir con su labor. Sin embargo, las mismas fuentes han señalado que muchos de los transportistas no pueden afrontar la situación actual, derivada entre otros factores de la subida de los precios del carburante, y se ven abocados a parar "no porque quieran" sino porque "no hay otro remedio".

La central sindical reivindica "la necesidad de revisar las tarifas del transporte según el incremento del precio del gasoil por lo menos cada quince días o un mes".

Entre sus peticiones están que "nadie trabaje por debajo de los costes, la revisión de las tarifas según los incrementos de gastos, control de las cooperativas falsas, empresas buzón, subcontrataciones y demás prácticas irregulares que abaratan el transporte, la prohibición de la carga y descarga, jubilación a los 60 o ayudas a los que sufren enfermedades profesionales, entre otras".

Según el portavoz Patxi Aguirre en declaraciones a Euskadi Irratia, la Administración debe tomar decisiones frente a la subida de precio del gasóleo. El representante sindical ha pedido "regularización" en el sector, pues hoy en día "se hace cualquier cosa".

Ante el anuncio de rebajas fiscales del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Arregi asegura que "no es la solución". Hace un llamamiento a continuar con la lucha hasta que se revise y se adecúe el precio del combustible.

Finalmente, los transportistas han denunciado que los conductores de furgonetas de reparto están recibiendo "amenazas" de sus empresas para que no hagan huelga.