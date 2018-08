Economía

Juicio Hacienda de Irun

Bravo ofrecía rebajas en la deuda tributaria, según varios testigos

Redacción

24/04/2012

Varios contribuyentes dicen que pagaron en metálico al exdirector de la Hacienda de Irun condonándose así sus deudas con un "descuento".

Carlos Hernáez Ortiz de Urbina, copropietario de la asesoría Garo de Irun, ha reconocido, durante su declaración en el juicio sobre el supuesto fraude de Hacienda de Irun que se desarrolla en la Audiencia de Gipuzkoa en Donostia-San Sebastian, que acordó con el exdirector de la oficina del fisco, José María Bravo, una "rebaja" y el "fraccionamiento" de la deuda tributaria de contribuyentes.

Este ha sido uno de los testigos del Ministerio fiscal que han declarado en la vista, en la que están imputados Bravo, su esposa Rosa Cobos y el que fuera su socio Pedro Atristain.

"Sí, Bravo me hizo una rebaja de la deuda, no sé si era del 35, 40 o hasta 50%", ha confesado. Según ha relatado, él se reunía con el exdirector de la Hacienda de Irún y le planteaba "la situación de la empresa" de su cliente, para ver "si tenía bienes, si era solvente o no, y cuánto podía pagar de la deuda" y Bravo "aceptaba o rechazaba" el planteamiento del mismo.

El asesor ha dicho desconocer "qué pasaba con la parte de la deuda que no se pagaba". "Él decía que lo tramitaría para que la empresa en cuestión se declarara insolvente y no tuviera que pagar más, quedando cancelado el expediente", ha indicado refiriéndose a Bravo.

Además, ha indicado que el pago de la deuda "debía hacerse en metálico", y ha añadido que algunas otras las gestionó en "la oficina de Bergara, y varias más en Donostia-San Sebastián". "Nunca he entendido la organización interna de Hacienda. Allí donde me reclamaban iba", ha señalado.

Testigos

Otros testigos han afirmado que realizaron pagos "en metálico" a Bravo en su despacho de la Hacienda de Irun condonándose así sus deudas tributarias tras beneficiarse de una reducción de las mismas.

Ha señalado que Bravo se puso en contacto con él y le aseguró que pagando 500.000 pesetas le "condonaba" su deuda que superaba el millón de pesetas puesto que, como ha reconocido, había dejado de pagar el IVA y se le multó con esa cantidad.

La sesión de este lunes ha concluido alrededor del mediodía. Mañana en juicio se reanudará a las nueve y media de la mañana con la declaración de nuevos testigos.