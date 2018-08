Economía

Expropiación de YPF

Repsol demandará a cualquier compañía que invierta en YPF

Redacción

24/04/2012

García-Margallo, por su parte, ha recibido este lunes un apoyo generalizado por parte de sus socios de la Unión Europea, donde ha solicitado dejar a Argentina fuera del acuerdo con el Mercosur.

Repsol tomará medidas legales contra cualquier compañía que intente invertir en la nacionalizada YPF o subsidiariamente en sus activos, han confirmado fuentes de Repsol.

El grupo petrolero español ya ha preparado a sus abogados para actuar en contra de una posible entrada de inversores en el capital de YPF.

Este anuncio se produce mientras los gestores de la petrolera argentina inician una ronda de reuniones con directivos de compañías nacionales y extranjeras en busca de acuerdos que permitan aumentar la producción de hidrocarburos.

Por otro lado, el ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha planteado a los países de la Unión Europea (UE) la posibilidad de continuar la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur sin Argentina.

"Es algo que tenemos que estudiar nosotros y que tienen que estudiar también los países del Mercosur", ha declarado García-Margallo en una rueda de prensa, tras participar en un Consejo de Ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

Durante ese Consejo de Ministros, España ha recibido un apoyo generalizado por parte de sus socios de la Unión Europea en su choque con Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF, así como el compromiso de la Comisión Europea de seguir trabajando en medidas de respuesta, según han indicado fuentes comunitarias. El ministro español, explicaron las mismas fuentes, defendió opciones como el adelanto de la salida de Argentina del sistema de preferencias arancelarias, las posibilidades de llevar algunos aspectos de este y otros casos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como un frenazo a las negociaciones comerciales con el Mercosur, al considerar que no es posible un pacto con un país que no respeta las reglas internacionales.



Posteriormente, un representante de la Unión Europea ha aclarado que no se puede negociar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sin Argentina, como plantea el Gobierno. "Si negociamos con Mercosur, negociamos con Mercosur, que es una asociación de cuatro países, no se puede negociar con tres cuartos del Mercosur como no puede negociarse con tres cuartos de la UE", ha dicho Christian Leffler, director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).



Margallo insta a Argentina a negociar una compensación



El ministro de Asuntos Exteriores también ha instado al Gobierno argentino a negociar con España el precio para compensar la expropiación de YPF y evitar así resolver el conflicto en el tribunal de arbitraje internacional, después de que el viceministro de Economía Alex Kicillof, haya reconocido que Buenos Aires "estaba abierto a una negociación" sobre la compensación entre las dos partes y que la cifra propuesta en un primer momento no es "necesariamente firme".