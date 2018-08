Economía

Reforma financiera

Rajoy no descarta inyectar dinero público para sanear la banca

Redacción

07/05/2012

Asimismo, el presidente del Gobierno ha dicho que no quiere subir el IVA en el año 2013, pero ha dejado claro que "lo hará" si lo considera necesario.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el viernes se aprobará un segundo decreto para sanear el sistema financiero que servirá para que "en poco tiempo" las entidades queden capitalizadas, aunque ha aclarado que "solamente entrará dinero público en una situación límite".



En una entrevista en la emisora Onda Cero, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "no está decidido que haya dinero público en esta operación", pero "si eso fuera necesario para salvar al sistema financiero no renunciaría" a hacerlo, tal y como ha ocurrido en otros países europeos y en España en el pasado a través del FROB, ha recordado.



El jefe del Gobierno ha recalcado que uno de los objetivos de la reforma financiera, de la que ahora se va a dar el segundo paso, es que se fije el "precio real" de las viviendas en los balances de los bancos, y que estos activos inmobiliarios se saquen a la venta "aunque pierdan dinero todos, promotores y bancos".



Preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a prestar o inyectar dinero público para salvar Bankia, ha insistido en que su "última intención" sería dar ese paso, pero el Consejo de Ministros va a tomar "medidas importantes", que no ha querido detallar, con el "objetivo fundamental" de que no haya "ninguna duda" sobre la solvencia de las entidades.



El presidente del Gobierno ha recalcado que en todo caso las medidas que van a adoptarse no afectarán al objetivo de déficit, situado este año en el 5,3 % del PIB, y que, según ha asegurado, "está encarrilado".



Subirá el IVA, si lo ve preciso



Además, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que espera no tener que subir el IVA en 2013, pero ha dejado claro que "lo hará" si lo considera necesario para ayudar a sacar a España de la crisis, aunque sea una medida que no le gusta y aunque hubiera dicho que no lo iba a hacer.



"Prefiero no subir el IVA en 2013. No quiero, pero de la misma manera digo que si considero que en este momento es bueno para los intereses generales de España, subiré el IVA", ha subrayado.

Rajoy se ha comprometido además a dejar los impuestos como estaban antes de ser elegido presidente e incluso a bajarlos en caso de que pudiera.



El jefe del Ejecutivo ha asegurado que, pese a que ha tenido que subir algunos impuestos, como el IRPF, por culpa de la situación económica, "su planteamiento político y su forma de pensar" es la de bajar los impuestos. "Yo quiero bajar los impuestos, pero en una situación como ésta no puedo hacer lo que me gustaría", ha admitido.