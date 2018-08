Política

Los presos no son un 'tema fundamental' para Rajoy

Redacción

07/05/2012

El presidente del Gobierno espera no dar motivos a las víctimas para manifestarse en su contra, y ha asegurado que solo hará "lo que diga la ley".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que espera no dar motivo para que las víctimas le hagan una manifestación en su contra, aunque no dejó claro si el Gobierno va a acercar presos de ETA al País Vasco sin necesidad de que estos pidan perdón a sus víctimas.

De hecho, en su respuesta, al ser preguntado si va a llevar a cárceles vascas o cercanas al País Vasco a presos de ETA aunque estos hayan pedido perdón, ha asegurado que hará "lo que diga la ley" y ha matizado que ésta no dice dónde tienen que estar los presos.

Mariano Rajoy ha insistido en que lo que va a hacer su gobierno es "aplicar la Ley". "No vamos a negociar, no tenemos nada que hablar con ETA y el asunto de los presos, es lo que diga la ley, es decir, el poder acercar o no poder acercar, la ley no dice dónde tiene que estar o no", ha asegurado. No obstante, ha matizado que "ese" no le parece "el tema más fundamental". Pero ha recalcado que "no hay intención de cambiar la política penitenciaria ahora".