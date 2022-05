Economía ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI Olatz Garamendi, sobre el proceso de consolidación: "Estamos sacando todas las vacantes ofertables" Onintza Aiestara | EITB MEDIA Publicado: 26/05/2022 09:18 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 10:21 (UTC+2) La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco ha subrayado que la administración es la primera interesada en terminar con las actuales tasas de interinidad. Escuchar la página Escuchar la página

Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno.

El Gobierno Vasco ha aprobado esta semana una oferta pública de empleo de 8764 plazas para 2022. En este contexto, y ante las críticas de los sindicatos por los procesos de consolidación, la consejera Olatz Garamendi ha subrayado que se están convocando "todas las vacantes ofertables" y que la administración es la primera interesada en terminar con las actuales tasas de interinidad.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha señalado que la Administración General de Euskadi tiene una plantilla estructural de 6315 plazas y, que mediante estos procesos se convocarán un total de 3683 plazas para su consolidación definitiva (el 61 % en el concurso de méritos, sin examen, y el resto en concurso-oposición, con examen), el total de las vacantes ofertables. "No se está escatimando ninguna plaza", ha añadido. En una primera fase, han sido convocadas 1272 plazas para la Administración General y la consejera ha destacado que en 48 horas ya han recibido más de 5000 solicitudes.

Garamendi ha reconocido que reducir la tasa de interinidad es un "desafío" y un "reto" que hay que abordar para después conseguir que las OPEs (Oferta Pública de Empleo) vuelvan a ser procesos ordinarios. En todo caso, es optimista y cree que se conseguirá el objetivo de reducir la temporalidad en el sector al 8 %.

En otro orden de cosas, la consejera ha afirmado que el Gobierno español no está cumpliendo "con la palabra dada y tampoco con la ley orgánica que es el Estatuto". Ha añadido que "no existen excusas" para acometer las competencias pendientes de transferir al Gobierno Vasco. "La voluntad no se traslada solo con palabras, sino con hechos", ha remarcado. Según la consejera la administración vasca está "preparada" para negociar todas las materias recogidas en el calendario de traspasos, también la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social.

Por otra parte, no teme que Pedro Sánchez no agote la legislatura en el Estado: "No se trata de si va o no a acabar la legislatura, sino si en este momento, en que la legislatura está viva, se cumplen o no los acuerdos".