Celaá critica los cambios que Wert quiere imponer en Educación

Redacción

25/05/2012

La consejera de Educación asegura que Euskadi se valdrá del autogobierno para mantener sus contenidos educativos.

La consejera de Educación vasca, Isabel Celaá, ha dicho este jueves al ministro José Ignacio Wert que considera inaceptable que salgan de la asignatura de Educación para la Ciudadanía contenidos tales como el diálogo para la solución de conflictos.



En declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Educación, Celaá ha informado de que su comunidad -en la parte autonómica que le corresponde y que ha cifrado en un 45% de los contenidos de la asignatura, por tener lengua propia- garantizará que la asignatura de Educación para la Ciudadanía recoja "la empatía con las víctimas, la cultura de la paz y el diálogo como solución de conflictos".



Celaá ha informado que el País Vasco seguirá trabajando "como viene haciendo" y ha insistido en que considera un "despropósito" modificar no sólo el contenido de la asignatura sino también el nombre, algo que, según ha dicho, también se propondrá.



Entre las medidas tomada, se elevará de un 5 a un 6 la nota media mínima para que un alumno acceda a una beca-salario de las enseñanzas no universitarias, mientras que no se cambiará ningún requisito de exigencia académica para las becas generales no universitarias. Celaá ha expresado su convicción de que de ese modo se está penalizando a los jóvenes con situación más precaria, a quienes se les exige más en términos de esfuerzo e intelecto lo que, en su opinión, vulnera las políticas de igualdad.





Ciudadanía no incluirá referencias al "nacionalismo excluyente"



El Gobierno eliminará las referencias al "nacionalismo excluyente" que figuraba en el proyecto de modificación de los temarios de Educación para la Ciudadanía (EpC), tal y como le ha pedido este jueves Cataluña.



Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en rueda de prensa, quien ha afirmado que el Ministerio no pretendía herir sensibilidades, ni crear polémica con la inclusión de esta expresión en el apartado sobre los conflictos en el mundo actual.