Economía Gas Borrell cree que la UE podrá entrar en el invierno con buen stock de gas: "El almacenamiento va muy bien" EITB MEDIA Publicado: 22/08/2022 16:57 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2022 17:29 (UTC+2) El Alto Representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea ha señalado, este lunes, que el plan de almacenamiento se halla, de momento, "por encima del calendario previsto".

Josep Borrell, este lunes, en Santander. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: EB gas-stock onarekin sartuko da negura, dio Borrellek: "Biltegiratzea oso ondo doa"

El Alto Representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que el plan de almacenamiento de gas de cara al invierno que se ha marcado Bruselas va, "de momento, muy bien, por encima del calendario previsto", y confía en que se pueda entrar en el invierno con un "buen" nivel de stock.

El plan de la UE establecía que las reservas de gas debían estar al 80 % el próximo 1 de noviembre de 2022 y Borrell ha explicado, en una rueda de prensa en Santander, en el marco de su participación en el curso 'Quo vadis Europa?', que los "niveles de stock" en estos momentos superan ya el 70 %, llegando casi al 80 por ciento en algunos países.

"España, que tiene el 40 % de la capacidad de almacenamiento de toda Europa, está al 80 %", ha subrayado, con lo que este proceso "va bien", aunque, ha reconocido, "todo depende del grifo": "Llenamos los depósitos porque el grifo está abierto. No del todo abierto, porque, en este momento, por tubería nos está llegando el 20 % de la capacidad, y Rusia ya ha anunciado que durante tres días va a parar el suministro, pero todo parece indicar que podemos entrar en el invierno con un buen nivel de stock".

Borrell ha subrayado que la UE ya ha sustituido ya "la mitad" de lo que le suponía el gas ruso, que aportaba el 40 por ciento del total de lo que se consumía, y ahora supone el 20 por ciento.

Política de ahorro y reducción de consumo

El vicepresidente de la Comisión Europea ha avisado de que esto no quiere decir que no se deba seguir manteniendo la política de ahorro y de reducción del consumo, que es, a su juicio, una "llamada" a los ciudadanos en la que, ha señalado, deben incidir todos los gobiernos europeos: "Esto es algo que nos afecta a todos. Cada uno tiene que aportar su pequeña parte, porque muchas pequeñas partes pueden hacer la diferencia", ha defendido.



Así, cree que se va a poder pasar "perfectamente" el invierno, y "seguir funcionando", aunque con "restricciones", "ajustes a la baja" o con medidas como, por ejemplo, limitar la velocidad de los vehículos: "Pero no es el fin del mundo", ha subrayado.