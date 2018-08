Economía

Educación y Sanidad

Euskadi pide negociar los ajustes antes de recurrirlos ante el TC

Redacción

29/05/2012

La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, ha destacado que "esto no es una insumisión", pero ha aseverado que el Gobierno de Patxi López trabajará "para dejar sin efecto" los decretos de Rajoy.

El Gobierno Vasco ha dado autorización a la dirección de lo Contencioso del Departamento de Justicia y Administración Pública para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad frente a los "decretos de ley de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario" aprobados por el

Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En este sentido, ha afirmado que, en el ámbito educativo, "la norma ignora las competencias en materia de Educación de las comunidades autónomas, que aparecen peligrosamente ninguneadas".

En materia de Salud, ha precisado que son cuatro los artículos que se recurren, al considerar que "este sistema centralizado de gestión, impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria".

Por todo ello, cree que se "excede las competencias atribuidas al Estado", que son propias de las comunidades autónomas.







Comisión bilateral



En concreto, el Ejecutivo ha acordado dejar sin efecto y recurrir ante el Tribunal Constitucional los recortes en educación y sanidad fijados por el Ejecutivo central.Aún así, primero intentará convencer al Estado de la invasión de competencias en una comisión bilateral.



Mendia ha pedido al Gobierno central la constitución de una comisión bilateral en la que poder dirimir las diferencias sobre este tema y tratar de evitar la vía jurídica.



Euskadi es la primera comunidad autónoma que autoriza la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra los recortes del Ejecutivo central en sanidad y educación.







Nueve meses de plazo



Si el Ejecutivo central acepta la petición y accede a constituir una comisión bilateral, el Gobierno Vasco tendrá nueve meses de plazo para interponer los recursos si la vía del diálogo no fructifica y no convence al Ejecutivo de Mariano Rajoy de la invasión de competencias que supone el decreto de ajustes. Si no se constituye la comisión, tendrá tres meses para formalizar los recursos.



Mendia ha recordado que esta misma vía ya la utilizaron con el recurso que anunciaron en enero contra la aplicación en Euskadi de la congelación salarial de los funcionarios y la ampliación de la jornada laboral.