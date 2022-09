Economía B Accelerator Tower (BAT) El Centro de Emprendimiento de Bizkaia inicia su andadura con el 80 % ocupado y una ampliación anunciada EITB Media Publicado: 19/09/2022 11:41 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2022 12:02 (UTC+2) El centro, impulsado por la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Bilbao con la colaboración del Gobierno Vasco, abre sus puertas tras siete años de trámites. Unas 30 grandes compañías, entre ellas Google for start up, y 40 empresas emergentes trabajan ya en el centro. Escuchar la página Escuchar la página

Aburto, Urkullu y Rementeria, en el centro, durante la inauguración. Foto: EITB Media

El Centro Internacional de Emprendimiento, ubicado en la Torre Bizkaia de Bilbao, ha arrancado con el 80 % de su espacio ocupado, de manera que se ha decidido ya su ampliación a partir del año que viene, según ha anunciado el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

El centro, denominado B Accelerator Tower (BAT), ha quedado inaugurado este lunes en un acto que ha contado con la presencia de las principales autoridades vascas y los representantes de las empresas que lo gestionarán (Price Waterhouse Coopers, Talent Garden e Impact Hub).

La Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, las dos instituciones promotoras, aspiran a que sea un núcleo de emprendimiento e innovación para incubar y acelerar nuevas empresas ("start up") tecnológicas. El centro abre sus puertas tras un camino de siete años y entre críticas por "la falta de transparencia" sobre qué empresas se instalarán.

El BAT ocupa actualmente cuatro plantas de la Torre Bizkaia —el antiguo rascacielos del BBVA en el centro de Bilbao- y, según ha adelantado Rementeria, se ampliará para ocupar otras cuatro, tras unas obras empezarán en 2023.

Una treintena de grandes empresas y organizaciones trabajan ya conectadas con el centro, la última Google for start up, según ha anunciado hoy, y en el edificio están 40 "start up".

