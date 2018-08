Economía

El FMI afirma que no contempla planes de asistencia a España

31/05/2012

Posteriormente, 'The Wall Street Journal' ha publicado que el Fondo Monetario Internacional prepara un plan de contingencia, por si España no consiguiera los fondos para Bankia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) "no contempla planes de asistencia a España, ni España ha solicitado apoyo financiero", ha indicado este jueves Gerry Rice, portavoz del organismo internacional, en su rueda de prensa quincenal.



Las declaraciones de Rice se han producido horas antes de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se reúna en Washington con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde. La vicepresidenta española y la directora gerente "discutirán los recientes acontecimientos económicos en España y la Eurozona", se ha limitado a explicar Rice, en un momento de gran tensión en los mercados financieros en España e Italia.

Asimismo, el funcionario del Fondo ha reiterado que las medidastomadas en el sector financiero por el Gobierno español "están en líneasgenerales de acuerdo con las recomendaciones realizadas dentro del programa de evaluación" presentado recientemente por el organismo internacional.



Riceha informado de que la misión del FMI a España relacionada con lasobligaciones del artículo IV, como se conoce al programa de revisiónanual de la economía de los países miembros, llegará a Madrid "el 4 dejunio" por lo que se espera que se emita un comunicado sobre lasituación actual de la economía española "a mediados de junio".

El 'Wall Street Journal' dice lo contrario



Tras las declaraciones de Rice, 'The Wall Street Journal' ha publicado que el FMI prepara un plan de contingencia, por si España no consiguiera los fondos para Bankia, citando personas involucradas en el manejo de la crisis española. Esas fuentes aseguran que tanto el FMI como la Unión Europea quieren evitar tener que rescatar a España a cualquier precio, pero que una planificación inicial para esta ayuda está en marcha por si el Gobierno no logra captar los 10.000 millones de euros que necesita para Bankia, según el periódico estadounidense.



Apuntan que un posible préstamo a España podría alcanzar los 300.000 millones de euros, aunque reconocen que el rescate podría producirse a través de préstamos menores y a más corto plazo.



Luis de Guindos lo considera un sinsentido



El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha considerado un "sinsentido" la noticia, y ha puesto esta información como ejemplo de que en el "difícil" contexto actual aparecen "rumores por todos sitios" y "cosas sin sentido".Ha comentado que hay "auténticos sinsentidos" como éste, que no valdría la pena ni desmentir; y ha lamentado que este nerviosismo tenga impacto sobre la "actividad económica real".