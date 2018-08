Economía

'Crisis de Gobierno'

La ejecutiva del PSN culpa a UPN de romper el acuerdo de Gobierno

04/06/2012

Emplazan a UPN a modificar el plan de ajuste presupuestario, tras dejar en 'impasse' la actividad política del Gobierno de Navarra. Barcina confía en que los socialistas 'no rompan la estabilidad'.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE, reunida este lunes por la tarde en Pamplona, ha culpado a UPN, con quien gobierna en coalición la comunidad, de romper el acuerdo de gobierno. Además, ha emplazado a sus socios a modificar el plan de ajuste presupuestario para evitar la ruptura.

Así se recoge en una comunicación hecha pública por la ejecutiva, tras valorar la crisis abierta desde el pasado viernes, al anunciar el consejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda, un recorte presupuestario de 132 millones de euros, ante la caída de los ingresos, para cumplir con el déficit.

Para los socialistas, UPN "ha tomado la decisión unilateral'' en contra del "criterio expreso PSN/PSOE". "Esta actuación de UPN ha abierto una crisis de gobierno que lleva al PSN-PSOE a exigir certidumbres, especialmente en el ámbito económico, y lealtad", afirma la Ejecutiva del PSN, quien explica que "esta exigencia" responde "más a una cuestión de principios que a una pura concreción de un recorte presupuestario, por importante que éste sea".

La Ejecutiva socialista reitera la petición hecha a UPN para que no se aplique la orden foral con el recorte presupuestario y se reafirma en la necesidad "de conocer la situación real de la economía de Navarra, como condición previa para la reformulación de un pacto de gobierno".



La actividad política del Gobierno de Navarra, en ''impasse''



Los socialistas en el Gobierno de Navarra consideran que, tras declarar el pasado viernes que el Ejecutivo está en "crisis", el funcionamiento no puede ser normal, por lo que este lunes por la mañana han dejado en "impass" la actividad política.



Roberto Jiménez, secretario general de los socialistasnavarros y vicepresidente primero del Gobierno, ha llamado a primerahora a la presidenta Yolanda Barcina para informarle de que no acudiría ala reunión que, con ella y el vicepresidente segundo yconsejero de Economía y Hacienda, lvaro Miranda, mantiene todos loslunes y donde abordan temas de funcionamientos del Gobierno. "Como está en crisis el funcionamiento no es el normal", han dicho fuentes socialistas dentro del Ejecutivo.

Llamamiento de Barcina



La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, por su parte, confía en que el PSN "no rompa la estabilidad de la Comunidad foral" y ha indicado que se va a "empeñar como presidenta" por que se haga un ajuste de las cuentas "con el acuerdo y el consenso" de los dos partidos que conforman el Gobierno. "Tenemos que ajustar nuestras cuentas públicas porque los ingresos hasta mayo han decrecido un 13,5%, luego tenemos mucha tarea por hacer y espero y deseo que sea con el acuerdo y el consenso de UPN y PSN, y en eso es en lo que me voy a empeñar como presidenta", ha indicado.



Preguntada sobre esa reunión, la jefa del Ejecutivo ha explicado que el dirigente socialista "no ha acudido''. "Ahora mismo, según venía hacia aquí me he encontrado con él, salíamos los dos juntos y me ha dicho que me llamará", ha indicado. En ese sentido, ha deseado que "se pueda conseguir que tengamos en Navarra esa estabilidad que siempre hemos tenido entre UPN y PSN, para hacer que Navarra sea una de las comunidades que mejor sortea esta grave crisis económica que tenemos". "Yo estoy trabajando por este Gobierno y por la estabilidad de esta comunidad", ha indicado.



''Grave irresponsabilidad'' para el PPN



El presidente del PPN, Enrique Martín, ha denunciado la grave irresponsabilidad del PSN" por paralizar el normal funcionamiento de la Administración. Martín ha afirmado que "el Gobierno no puede permitirse tomar vacaciones ni realizar paros técnicos es estos duros momentos" y que los desacuerdos entre los socios de Gobierno "no deben afectar a los ciudadanos".



La crisis navarra, a Madrid



Este martes, Jiménez tiene previsto reunirse con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para abordar lo ocurrido en el seno del Ejecutivo navarro.