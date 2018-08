Economía

Afecta a 67 trabajadores

Iberdrola se plantea cerrar la central térmica de Pasaia

Redacción

07/06/2012

La empresa alega dos razones para el posible cierre: la bajada en la demanda de energía y problemas relacionados con el medio ambiente.

Iberdrola ha confirmado su intención de cerrar la central térmica de Pasaia, en Gipuzkoa. Según han precisado fuentes del departamento de comunicación de la empresa a Oarso Bidasoko Hitza, la propuesta de cierre se presentará este jueves o viernes ante el Ministerio de Industria, que será el que finalmente decidirá si se produce o no el cierre.

Desde el Ministerio de Industria han anunciado que la decisión no se hará pública hasta dentro de cinco o seis meses.

La empresa alega dos razones para el posible cierre: la bajada en la demanda de energía y problemas relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, desde el departamento de comunicación de Iberdrola puntualizan no tener noticias sobre si los responsables de la empresa se han reunido con las instituciones relacionadas con Iberdrola.

La central de Pasaia se abrió en 1967, y utiliza carbón ruso para generar energia. El tráfico de carbón ruso supone un 20% del tráfico del Puerto de Pasaia.

Futuro de los trabajadores

En la sede de Pasaia trabajan un total de 67 trabajadores. La empresa prevé ofrecerles diferentes salidas. Así, por ejemplo, tienen previsto ofrecer un plan de prejubilaciones, y el resto podría recolocarse en otras sedes de la empresa.

