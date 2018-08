Economía

¿Qué es un rescate financiero?

L. Etxazarra

11/06/2012

¿Cuándo, cómo y por qué rescata Europa a un país miembro? ¿Cuáles son sus efectos en los ciudadanos?... Nueve preguntas y nueve respuestas sobre la palabra de moda: rescate.

A diferencia de los sucedido con Grecia, Portugal e Irlanda, el de España es un rescate financiero; es decir, es el sector financiero, la banca, el que va a recibir la inyección de capital europeo, y no la economía entera, como en los tres países citados. Sin embargo, en el sistema económico actual, el sector financiero es el que mueve el motor de la economía de un país. De hecho, en España, la crisis financiera (de la banca) ha provocado que la economía en su totalidad esté parada, y que el crecimiento del PIB sea casi una quimera.



Son muchas las preguntas que surgen en torno a un rescate (o ayuda, o préstamo) financiero, a continuación respondemos, muy brevemente, algunas de las más habituales, sin perder de vista lo que está sucediendo en los países cuyas economías han sido rescatadas.



¿En qué consiste un rescate?

Un rescate es un crédito que se le concede a un país para evitar la bancarrota, de forma que pueda financiar su deuda y hacer frente a los pagos. El encargado de conceder el rescate es la ‘troika’; es decir, el BCE, la Comisión Europea y el FMI.

España: En el caso español, se trata de un rescate-financiero; es decir, un rescate a la banca. En principio, se trata de un rescate 'suave', porque las condiciones afectan solo al sector financiero.



¿Cómo afecta a nuestros ahorros?

Hay una llamada general a la tranquilidad. Según las autoridades financieras, los ahorros estaban ya garantizados con anterioridad.

España: Los bancos 'problemáticos' se han nacionalizado y ahora disponen también de la inyección de capital europeo. En teoría, eso reforzaría aún más la garantía de que no perderemos nuestros ahorros. Aún así, eso no ha evitado que una gran parte de los ciudadanos vivan la actual situación con cierta incertidumbre.





¿Cuándo se solicita?

Cuando un país es incapaz de hacer frente a sus obligaciones de pago, tiene un déficit excesivamente alto, y no consigue colocar su deuda soberana en los mercados.

España: El rescate-financiero tiene lugar cuando el Estado se ve incapaz de hacer frente al agujero de algunas entidades financieras, es el caso de Bankia.



¿Quién y cómo lo pide?

Lo solicita el Gobierno al presidente del Eurogrupo. A continuación se hace una evaluación independiente presentada por la Comisión Europea en coordinación con el Banco Central Europeo, y en su caso, con la correspondiente autoridad de supervisión europea, es decir la Autoridad Bancaria Europea.

España: Es el presidente, Mariano Rajoy, quien lo pide, en este caso, a través del ministro de Economía Luis de Guindos.



¿Qué condiciones impone aceptarlo?

Antes de nada, aceptar las condiciones puestas por los acreedores. Viendo lo que ha pasado en países ya rescatados, esto supondría una subida de impuestos, despidos masivos en el sector público, bajada de sueldos y recortes en ayudas sociales. El rescate es, además, un préstamo, y, como tal, el dinero hay que devolverlo con intereses.

Además, el país beneficiario debe demostrar que su política presupuestaria es sólida y que puede devolver los fondos europeos, que estará sujeto a "continua vigilancia" y que además estará obligado a cumplir plenamente las recomendaciones europeas para reducir su déficit.

España: Las condiciones no están muy claras. El ministro de Guindos afirmó en un primer momento que era una ayuda 'sin condiciones', pero minutos después declaró que el Estado era el responsable de devolver esa ayuda. Expertos barajan que el préstamo tendrá que devolverse a un interés del 3%, y de recaer ese interés en el Estado, eso afectaría al déficit, y los consiguientes ajustes al bolsillo del ciudadano.



¿Es el rescate la cura a todos los males?

Si nos atenemos a lo que ha sucedido hasta ahora, la respuesta es bastante clara: No. Grecia, Irlanda y Portugal, por ejemplo, no han hecho otra cosa que apretarse el cinturón, y, tras varios meses, no hay ninguna señal de crecimiento.

España: Los expertos no se ponen de acuerdo. Hay quien piensa que el saneamiento del sector financiero provocará un aumento de la confianza de los mercados y aliviará la presión sobre la deuda soberana (la prima de riesgo), y quien teme que los mercados interpreten el rescate como una señal de debilidad y aumenten su presión. Lo que está claro es que la economía española, y, sobre todo, el déficit, va a estar sometida a una estrecha vigilancia y eso puede conllevar más ajustes y más recortes.



¿Qué efectos tiene en la bolsa y la prima de riesgo?

Volvemos a fijarnos en los tres países rescatados hasta el momento: Portugal, Grecia e Irlanda. En el momento del rescate, la prima de riesgo rondaba en todos ellos los 500 puntos. Hoy día, la prima de riesgo griega supera los 2.900 puntos, la portuguesa está por encima de los 1.000 puntos y la irlandesa es la más moderada, con 540 puntos.

En cuanto a las bolsas, la situación no es mucho mejor. Un rescate económico tiene una lectura negativa sobre los mercados de valores, ya que se percibe como un indicador de que la recuperación económica está muy lejos.

España: Hay gran expectación sobre el comportamiento de los mercados. Como ya hemos dicho, todo depende de cómo interpreten los inversores el recate: como un signo de estabilidad y de la confianza de Europa en el sistema financiero español, o como un signo más, el más evidente, de la debilidad de España; un adelanto de un futuro rescate de toda la economía (como en los casos de Grecia, Portugal e Irlanda).



¿Cuáles son los mecanismos de rescate en Europa?

Son dos: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que está en vigor y tiene vigencia hasta mediados de 2013, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que comenzará a utilizarse a partir del 1 de julio.

España: El dinero lo recibirá el FROB, organismo estatal encargado del rescate de la banca. Por tanto, será el Estado quien controle la inyección de capital.



¿Qué pasa con el euro?

La fortaleza de una divisa está relacionada directamente con la solvencia de un país. Por tanto, cuando esa solvencia es dudosa, los inversores invierten su dinero en otras monedas más solventes (el dólar o el yen).

La crisis de la eurozona ha provocado la depreciación del euro. Ante el miedo a que una economía se declare insolvente (Portugal, Irlanda, Grecia, España…) y haya un efecto contagio sobre el resto de países de la zona euro, los inversores optan por vender euros y comprar dólares.



España: El rescate financiero es un síntoma más de los problemas por los que pasa la eurozona. Hay varias economías 'enfermas', no solo las rescatadas, y la lógica económica preve que el euro siga perdiéndo valor.