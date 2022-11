Economía Transporte Público El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a prorrogar durante el año 2023 los descuentos del 50 % EITB MEDIA Publicado: 24/11/2022 11:22 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2022 12:55 (UTC+1) La propuestas de Elkarrekin Podemos-IU con EH Bildu ha obtenido finalmente el voto favorable del PSE-EE y del PNV. No obstante, el PNV critica que el Estado no siga asumiendo el 30 % de la rebaja. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio garraio publikoaren % 50eko deskontuak 2023an luza ditzala

El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno Vasco a prorrogar durante el año 2023 los descuentos del 50 % en el transporte público de los que se beneficia la ciudadanía vasca. Dichas ayudas se evaluarán a los 6 meses y se analizarán si se dan o no las condiciones que las motivaron.

Pese a que el PNV era duda, finalmente la enmienda propuesta por Elkarrekin Podemos ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo Vox, aunque el PNV critica que el Estado no siga asumiendo el 30 % de la rebaja.

El pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, formación que ha acordado una enmienda transaccional con EH Bildu.

A través de esta iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a prorrogar durante 2023 los descuentos del 50 % en el transporte público implantados en septiembre, y que en principio se iban a mantener hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, la Cámara pide que estas ayudas, que se pusieron en marcha para contrarrestar el impacto de la subida generalizada de precios sobre las economías familiares, se evalúen a partir del sexto mes del próximo año, con el fin de analizar "si se dan o no las condicionesque las motivaron".

A su vez, el Parlamento insta al Gobierno Vasco y al conjunto de administraciones competentes a que, en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, proponga a la totalidad de los operadores públicos de Euskadi que se comprometan con "el establecimiento y la aplicación de una sistema de descuentos progresivos en el precio de las tarifas del transporte".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha destacado que "en Euskadi tenemos la capacidad suficiente tanto política como financiera para poder mantener estos descuentos para ayudar a nuestra familias y fomentar el transporte público".

Martinez ha subrayado la importancia de un transporte público sólido. En ese sentido ha recordado que esta medida ha tenido un impacto directo en los bolsillos de las personas y una buena incidencia también en el tráfico, así como en el uso del transporte público.

Irune Berasaluze, del PNV ha mostrado su apoyo a la enmienda, pero ha recordado que el 30 % de esa ayuda corresponde al Gobierno de España, y que ahora se les está pidiendo a las instituciones vascas que se hagan cargo de su totalidad, es decir, del 50 %. Así, ha lamentado que Euskadi deba "pagar la ronda" por una medida "estrella" del gabinete de Pedro Sánchez.

En ese sentido ha exigido a Podemos y al PSOE que busquen el camino desde Madrid. "Nosotros estamos a favor de que se cumpla el compromiso, y eso era mantener lo de hoy en día, es decir, poner el 20 %. Esperemos que desde Madrid se pueda", ha señalado.

La parlamentaria del PSE-EE Susana Corcuera ha subrayado que el Gobierno central "no impuso" a las administraciones vascas acogerse a la ayuda del 30 % ni complementar con un 20 % adicional ese descuento. "Ahí el Estado no dice ni pío; cada autonomía es libre de acogerse o no", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que las instituciones vascas "tienen que ejercer y desarrollar sus competencias", entre las que ha recordado que se encuentran la mayor parte de los transportes públicos.

Por su parte, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha explicado que su grupo "no puede estar en contra" de una medida que responde a una "lectura real" de la situación socioeconómica y con la que se pretende reducir el impacto de la inflación sobre las familias.