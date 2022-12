Economía Entrevista Lakuntza: "Es hora de convocar una huelga indefinida en el sector del metal" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 21/12/2022 09:00 (UTC+1) Última actualización: 21/12/2022 09:55 (UTC+1) "Para ello necesitamos estar unidos. Es posible que sea tarde, pero deberíamos optar por esa opción cuanto antes", ha señalado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha visitado este miércoles los estudios de Euskadi Irratia para hablar sobre los conflictos laborales que se están viviendo en la Comunidad Autónoma Vasca. En alguno de ellos, gracias a las protestas, los trabajadores han conseguido sus objetivos, y por ello, Lakuntza ha subrayado la importancia de salir a las calles: "Si no peleamos, no hay opciones. Las huelgas son positivas, lo malo sería no hacer frente a la precariedad".

Entre otros temas, ha hablado sobre la situación que vive el sector del metal, sobre la cual ha dicho que el siguiente paso debe de ser una huelga indefinida. "Para ello necesitamos estar unidos. Es posible que sea tarde, pero deberíamos optar por esa opción cuanto antes", ha señalado.

La inflación es otro de los temas que no ayuda hoy en día. El secretario general de ELA lo tiene claro: "A pesar de que los precios han bajado algo, todavía son muy altos. Estamos ante una situación diíficil, por lo que no podemos relajarnos".

En cuanto a la huelga de los empleados de Bizkaibus, ha destacado que las administraciones tiene que aportar más dinero.

Preguntado por el conflicto que vive Osakidetza, se ha mostrado contundente. "La gente tiene ya muy claro que Osakidetza no es lo que era. Estamos preocupados por la falta de inversión y por la calidad del servicio. No hay planificación. La consejera Gotzone Sagardui miente, ya que este año han destinado menos dinero. Queremos hacer un llamamiento a la mesa sectorial, pero no solo para sacar una foto, si no que para poner sobre la mesa los temas a tratar y negociar de una vez. Es la empresa pública que más eventualidad tiene, más del 40 %", ha explicado.

Por último, Lakuntza ha indicado que la subida del salario mínimo propuesta por el Gobierno de España no es suficiente, puesto que en la CAV la realidad "es otra". "Exigimos un salario mínimo de 1400 euros", ha concluido.