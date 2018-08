Economía

Tras el rescate bancario

Rajoy asegura que no aplicará, 'por ahora', las medidas del FMI

16/06/2012

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que por ahora no va a aplicar las medidas propuestas por el FMI, y ha insistido en que lo que importante es "Europa, que tiene que transmitir un mensaje al mundo de que el euro es un proyecto irreversible".

Rajoy se ha referido al informe del FMI, que recomendó ayer al Gobierno de España que suba el IVA y rebaje los salarios de los funcionarios, durante una conversación informal con periodistas tras clausurar la 17 Unión Interparlamentaria Popular, que se ha celebrado en Donostia-San Sebastián.

El presidente ha dicho que el del FMI es un informe más como otros que han emitido otras entidades y ha aclarado que las medidas propuestas no dejan de ser recomendaciones.

El presidente ha sostenido que para él lo más importante es Europa, por lo que ha dado más relevancia al próximo encuentro del Eurogrupo previsto para finales de este mes.

Antes, durante su discurso ante los 200 asistentes a la Unión Interparlamentaria Popular, el presidente también ha insistido en que lo importante es una Europa que "necesita más integración política, fiscal y bancaria, y tiene que transmitir un mensaje al mundo de que el euro es un proyecto irreversible, porque si no se generan dudas entre los inversores".

Seguridad en el sistema financiero

Una semana después de la ayuda europea a la banca española, Rajoy ha dicho hoy que esta decisión "es un paso que nos debería tranquilizar a todos, porque ya hay seguridad sobre el sistema financiero".

Rajoy ha cifrado cuatro causas para la situación actual: la primera, "la deuda externa, ya que España debe fuera su PIB, casi un billón de euros, y hay que devolverlo. Estamos pagando unos tipos de interés que están lejos de ser razonables", ha lamentado.

El segundo problema es el déficit. Por ello ha pedido a los 200 cargos públicos asistentes su apoyo para controlar el gasto público. El tercer problema es la competitividad, porque "si no vendemos, no producimos y no se crea empleo", y el cuarto problema es "la falta de inversión. En este momento en España no hay crédito".

El presidente ha prometido que "vamos a continuar haciendo reformas toda la legislatura, porque no solo tenemos que salir de la crisis sino preparar el país para el futuro".

El último asunto que hay que afrontar son "los bancos, porque sin bancos no hay crédito, y sin crédito no hay inversión ni empleo".



Rajoy ha reiterado que los créditos que ha dado Europa al sistema bancario español "los tendrán que pagar y devolver los bancos, y no el contribuyente".