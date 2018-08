Economía

Rajoy: 'Sin las reformas, el sábado hubiesen intervenido a España'

10/06/2012

"Lo de este sábado forma parte de un plan global de saneamiento y crecimiento para que vuelva a fluir el crédito". Rajoy ha matizado que Europa va a poner a disposición una línea de crédito.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido en La Moncloa para defender la decisión que ayer adoptó el Eurogrupo y el Gobierno de España. "A más Europa y a más integracion, mejores resultados para todos. El sábado ganó el futuro del euro y la UE, y la posibilidad de que pronto en España se puedan recuperar los niveles de crédito para la inversión y el empleo", ha afirmado.



Rajoy ha comenzado la comparecencia haciendo alusión a la presentación de su candidatura. "El mes de diciembre, cuando presenté mi candidatura dije que la situación económica española era muy delicada, y que no era posible hacer milagros, y que a corto plazo no se iban a producir resultados. Fijé con claridad los objetivos para esta legislatura: crecimiento económico y creación de empleo".



Mariano Rajoy ha enmarcado la decisión de este sábado en ese programa de actuación, "para llegar a ese resultado España ha tenido que lograr el control del gasto público de las administraciones, entre otras cosas, y ganada la credibilidad entre nuestros socios, ha sido posible el resultado de la reunión de ayer.



"Si no hubiéramos hecho todo esto en estos últimos meses, ayer se habría planteado la intervención del Reino de España", ha concluido.



En este sentido, y preguntado sobre si es o no un rescate, "no voy a entrar en debates nominalistas", ha afirmado. "Europa va a poner a disposición una línea de crédito para las entidades financieras, es lo que hay, y no tiene que ver con la situación de otros países", ha remarcado.



"Lo de ayer forma parte de un plan global de saneamiento y crecimiento para que vuelva a fluir el crédito"

El presidente del Gobierno ha destacado que es un paso más en la buena dirección. "El Gobierno ha sido claro; hemos presentado unos presupuestos donde se dice que este año será malo, y va a aumentar el paro. A partir de ahí, hay que actuar en tres direcciones: el déficit, las reformas y arreglar el problema del crédito".

Rajoy ha descartado que la ayuda afecte al déficit del país y ha negado que nadie le hubiera presionado. En este sentido, "el que he presionado he sido yo, porque quería una línea de crédito para resolver el problema", ha concluido.



Ésta ha sido la primera intervención pública del presidente del Gobierno después de que España solicitara ayer financiación europea para recapitalizar el sector financiero español y el Eurogrupo anunciara que se compromete a facilitar una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a través de un préstamo escalonado.

Asimismo, según ha desvelado en la tarde del domingo el Ejecutivo de Rajoy, el Gobierno prestará el dinero a la banca a un tipo de interés superior del que pagará a Europa.



Vigilancia estrecha



El Eurogrupo seguirá vigilando "estrechamente" que España cumple su actual programa de ajuste para eliminar su déficit excesivo y aplica reformas estructurales, según el comunicado.

"El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos bajo el procedimiento de déficit excesivo y respecto a las reformas estructurales a fin de corregir sus desequilibrios macroeconómicos", añade el texto.



Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá un papel solo de supervisión en la ayuda financiera europea a la banca española, informó hoy el Eurogrupo en un comunicado.



Lagarde, satisfecha



"Quisiera manifestar mi profunda satisfacción por el anuncio hecho por los miembros del Eurogrupo, el cual complementa las medidas adoptadas por las autoridades españolas en las últimas semanas para fortalecer el sistema bancario del país", indicó Lagarde en un comunicado del FMI.