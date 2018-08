Economía

'Enfadado y molesto'

Lujua afirma que Confebask no ha pedido elecciones anticipadas

Redacción

18/06/2012

El presidente de Confebask ha insistido en que lo que reclamó es que en la actual situación de crisis económica, se tomen "decisiones pronto" y que, para eso, hace falta tener "un Gobierno fuerte".

El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha afirmado que la patronal vasca no ha pedido elecciones autonómicas vascas anticipadas ni ha pretendido provocar un adelanto de los comicios. Además, ha insistido en que la pasada semana lo que él reclamó, es que en la actual situación de crisis económica, se tomen "decisiones pronto" y que, para eso, hace falta tener "un Gobierno fuerte".



Lujua ha manifestado que ha recibido "con bastante disgusto" las críticas a sus palabras que fueron "traducidas en una petición de elecciones anticipadas" que, en ningún caso, salió de su "boca".

Por ello, ha dicho que se encuentra "enfadado y molesto". A su juicio, sus declaraciones fueron en un tono "positivo y totalmente asertivo, pidiendo ayuda a todo el mundo para poner en común y ponernos de acuerdo en un diagnóstico para buscar soluciones".

El máximo representante de Confebask ha manifestado que, "si eso, al final, se traslada a un problema político", se siente "enfadado". "Los empresarios representamos todas las opciones políticas. Aquí hay empresarios de derechas, de izquierdas y de centro, y yo me debo a esa masa social empresarial", ha precisado.

En este sentido, ha indicado que la patronal vasca "busca la economía y no la política": "Confebask no propone un adelanto electoral porque no es su función".