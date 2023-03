Economía Parque inmobiliario La construcción de vivienda nueva aumenta un 19 % en la CAV respecto a 2021 N. B. | EITB MEDIA Publicado: 23/03/2023 12:48 (UTC+1) Última actualización: 23/03/2023 13:09 (UTC+1) Mientras, la producción de vivienda protegida ha recuperado impulso con la actualización de los precios máximos de venta en julio de 2022, tras más de una década congelados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Construcción de vivienda. Foto: EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Etxebizitza berrien eraikuntza % 19 hazi da EAEn, 2021eko datuekin alderatuta

La producción de vivienda nueva en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha aumentado un 19 %, y un 13 % en Bizkaia. Durante 2022 se ha iniciado la producción de 5649 viviendas nuevas en la CAV y 2540 en Bizkaia.

Además, la producción de vivienda protegida ha recuperado impulso con la actualización de los precios máximos de venta de VPO a partir del segundo semestre de 2022, tras más de una década congelados, según el informe Ascobi 2022 sobre el sector de la construcción y promoción inmobiliaria de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi-Bieba).

Sin embargo, con esta recuperación respecto a 2021, no se han alcanzado las cifras de producción previas a la pandemia. En la comparativa, el número de viviendas iniciadas respecto a 2019 todavía es inferior en un 12 % en la CAV y en un 32 % en Bizkaia. "Esta mejora de 2022 no cambia el escenario de baja producción de vivienda nueva que se está manteniendo en Euskadi de modo estructural durante la última década y que, con tasas de producción de apenas dos viviendas por cada mil habitantes, no consigue atender la cuantiosa demanda de vivienda nueva, libre y protegida, de la sociedad vasca", aseguran de Ascobi.

Según los datos del informe, el empleo en el sector de la construcción ha aumentado un 10 % (5400 empleos más) y totaliza 58 900 ocupados en el conjunto de Euskadi. En Bizkaia el empleo aumentó un 10,5 %, hasta alcanzar los 32 700 trabajadores.

En cuanto a la cuantía de la obra pública licitada durante el pasado año ha aumentado un 15 % en el conjunto de la CAV y un 37 % en Bizkaia respecto de 2021. "No obstante, el fuerte incremento de los costes de producción provoca un aumento del número de licitaciones desiertas y deteriora los márgenes en las obras ejecutadas", valoran desde Ascobi.

La compraventa de la vivienda mantiene su crecimiento



El mercado inmobiliario, tanto el vizcaíno como el vasco, ha incrementado sus operaciones totales de compraventa de vivienda durante 2022 y ha alcanzado las mayores cifras de los últimos 15 años, especialmente por el dinamismo del mercado de la vivienda usada. En Bizkaia el incremento total es de un 14 % y en la CAV de un 10 % respecto de 2021.

Las ventas de vivienda nueva han aumentado en un 16 % en Bizkaia. La encuesta sobre la evolución del precio medio de la vivienda en Bizkaia muestra una continuada tendencia a la subida moderada de los precios medios con respecto a los años anteriores, tanto en vivienda nueva como en usada.