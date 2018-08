Economía

Rajoy subirá el IVA y ampliará la jornada semanal de los funcionarios

09/07/2012

El ministro de Hacienda asegura que el debate sobre la subida del IVA no existiría si no hubiera "esa economía sumergida". El IVA del turismo se quedará en el 8%.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado este lunes que el Gobierno seguirá las recomendaciones europeas de subir el IVA, eliminar la deducción por compra de vivienda y reducir la fiscalidad del trabajo, al tiempo que aumentará la jornada semanal a los funcionarios. Eso sí: mantendrán el IVA del sector turístico en el 8% actual, según ha anunciado José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno balear.

El ministro de Hacienda ha señalado que "si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto". "Imposible que lo diga más claro", ha añadido el ministro en un curso de verano de la Universidad Complutense.

Montoro también se ha referido a la posibilidad de eliminar la desgravación por compra de vivienda habitual. Ha asegurado que esta es "la estrategia" pero "hay que elegir bien los tiempos"

El ministro no ha querido adelantar si serán decisiones que se adopten en el Consejo de Ministros del próximo viernes, donde se esperan nuevos ajustes y recortes.



Ha reiterado que "tenemos un IVA que se paga poco en comparación con otros países", y que "este debate no existiría si no existiera esa economía sumergida", y si "no existiera esa pregunta de con IVA o sin IVA que se ve como un deporte nacional en cualquier rincón de la geografía española".



El titular de Administraciones Públicas ha afirmado también que estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios y asimilar su régimen laboral al del sector privado a través de fórmulas como dar cada vez más peso a las evaluaciones permanentes sobre su productividad.



No obstante, ha aclarado que no contempla la idea de acabar con los "moscosos" (seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios).



Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apostado por la aplicación de "incentivos sociales, fiscales y laborales" para aquellas personas que decidan prolongar la vida activa y retrasar su jubilación más allá de la edad legal.



Dejarán el IVA del turismo en el 8%

El Gobierno mantendrá el IVA del sector turístico en el 8% actual, según ha anunciado José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno balear, tras reunirse con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Bauzá ha planteado al ministro los inconvenientes que tendría para el sector turismo aplicar a estos servicios el IVA general, del 16%. "Es una amenaza para Baleares modificar el IVA turístico porque implica dejar de ser competitivos y estar por detrás de otros países", ha explicado.

"Si se aumenta y se pone como IVA general sería imposible, encarecería nuestros productos y supondría una pérdida de entre 1,5 y 2 millones de turistas, así como la pérdida de 600.000 puestos de trabajo", ha argumentado.

Después del encuentro que han tenido lugar en la sede del Ministerio, el presidente balear ha explicado que el titular de Hacienda se ha mostrado "sensible" ante la petición de mantener el

IVA reducido al sector turístico.