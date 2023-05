La plataforma por la escuela pública vasca llama a manifestarse el 9 de junio en las tres capitales vascas

Economía -

LEY de EDUCACIÓN

Euskal Eskola Publikoaz Harro quiere mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Educación porque "debilita el sistema público" escolar.

publicado: 31/05/2023 15:02 (UTC+2)

última actualización: 31/05/2023 15:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Euskal eskola publikoaren aldeko plataformak manifestazioa deitu du ekainaren 9rako EAEko hiru hiriburuetan

La plataforma por la escuela pública vasca ha convocado nuevas manifestaciones con motivo del final del curso para que la ciudadanía exprese en la calle, en las tres capitales de Euskadi el próximo 9 de junio, su rechazo al proyecto de Ley de Educación porque, a su juicio, "debilita" el sistema público.

No priorizar la red pública sobre la privada, no acabar con la segregación y no garantizar el aprendizaje del euskera, son otros de los efectos que achaca a la nueva normativa la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, que se opone al proyecto de ley aprobado el mes pasado por el Gobierno Vasco y que deberá ser ahora debatido en el Parlamento.

La futura ley "no es la que necesita la escuela pública vasca" ya que, "en vez de consolidarla, la debilita", han denunciado este miércoles en San Sebastián, en la presentación de las nuevas movilizaciones, Jon Errea y Elena Cárdenas, miembros de la plataforma que integra a entidades locales de defensa de la escuela pública, sindicatos y asociaciones de docentes o de padres de alumnos.

En su opinión, el proyecto de ley "perpetúa el sistema dual público-privado" a través del "recién inventado" Servicio Público Vasco de Educación, estructura que, a su juicio, "no tiene base jurídica y resulta totalmente anacrónica en la Europa" actual, porque "iguala la red privada y la pública, como si fueran lo mismo".