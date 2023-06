Economía -

MATRICULACIONES

La mejoría en los ritmos de producción están permitiendo responder con mayor agilidad a los pedidos procedentes de los concesionarios. No obstante, las patronales del sector mantienen la sensación de que la recuperación está siendo muy lenta.

publicado: 01/06/2023 15:23 (UTC+2)

última actualización: 01/06/2023 15:28 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Autoen salmentak % 10 egin du gora maiatzean Euskadin eta % 0,2 Nafarroan

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi se han elevado a 2374 unidades durante el pasado mes de mayo, lo que supone un aumento del 10 % respecto al mismo mes del año anterior. Se trata del quinto mes consecutivo con datos en positivo, y se sitúa por encima, incluso, del 8,3 % (92 025 unidades) registrado en España. En el caso de Navarra, el ascenso ha sido del 0,2 % (629 matriculaciones).

Estos datos positivos se deben a la mejoría en los ritmos de producción, que están permitiendo responder con mayor agilidad a los pedidos procedentes de los concesionarios, en su mayoría de rent-a-car y empresas, que son los que están impulsando las cifras, según datos de Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).

La cifra acumulada en Euskadi desde comienzos de año muestra una mejoría del 15,9 % con 10 014 vehículos matriculados, y en Navarra del 19,1 % con 3018 vehículos. La evolución de la media nacional, por contra, refleja mejores datos acumulados, con un aumento del 26,9 %, es decir, 404 337 vehículos matriculados.

No obstante, el sector observa "con preocupación" las ventas a particulares, que se sitúan todavía un tercio por debajo del ritmo previo a la pandemia. Estas ventas alcanzaron en mayo un total de 36 495 unidades en España, lo que supone un crecimiento del 5,3 % respecto a 2022, pero un descenso del 33 % respecto a 2019.

Con esta cifra registrada en mayo, se encadenan cinco meses en positivo, acumulando 404 337 unidades, un 26,9 % más que el mismo periodo del año anterior, si bien el dato es todavía un 28 % inferior a las ventas que se realizaron en 2019, antes de la pandemia. En ese sentido, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, mantiene la sensación de que la recuperación está siendo muy lenta.

Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, espera que el cierre de año pueda estar en torno a 950 000 unidades, 25 000 más de la previsión más optimista que la patronal de fabricantes tenía en enero.

No obstante, ha llamado a la cautela: "La incertidumbre de ciudadanos y empresas sobre qué coche comprar sigue latente y más ahora, con la convocatoria de elecciones generales que suele paralizar la actividad económica".

"Observamos que el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios, sino también de si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés. Estos últimos encarecen la financiación de un vehículo nuevo, lo que no beneficia a la renovación de un parque móvil que ya supera los 14 años de antigüedad", ha afirmado.

Contaminación de CO2

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en mayo se sitúan en 117,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 3,7 % inferiores que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022.

En lo que va de 2023, las emisiones se sitúan en 118,7 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,61 % menos que el mismo periodo del año anterior.