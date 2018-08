Economía

Rueda de prensa

Bilbao anuncia que Bizkaia no asumirá las medidas de recortes

Redacción

17/07/2012

Asegura que el territorio vizcaíno no necesita ser rescatado porque tiene sus "cuentas saneadas".

Bizkaia no aplicará las medidas de ajuste a la función pública establecidas por el Gobierno central y tampoco tiene previsto modificar la tributación de la vivienda, por lo que se mantienen las deducciones establecidas, según ha informado el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. Sin embargo, ha indicado que hay medidas que estarán obligados a aplicar porque no tienen "margen de competencia", aunque las consideren "injustas" como la subida del IVA, de los Impuestos especiales, del Impuesto de la Renta de los no Residentes y las retenciones a profesionales.



Bilbao ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa tras la reunión del consejo de Gobierno de la Diputación foral de Bizkaia, en la que ha defendido que Bizkaia no necesita ser rescatada porque tiene sus "cuentas saneadas".



También ha afirmado que en aquellos temas en los que tengancompetencia normativa que pueda afectar al IRPF, al Impuesto deSociedades o al de Patrimonio no se "va a aplicar ninguna de ellas".



En relación a la medidas de ajuste a los funcionarios como la eliminación de la paga extra de Navidad, ha asegurado que no van a "ser proactivos en estas medidas" y "tendrán que venir a imponerlas".



Tras rechazar que se pretenda aplicar el "café para todos", el diputado general ha indicado que estas medidas van a "ahondar" en la recesión económica, afectan a toda la ciudadanía "sin piedad" y suponen una rebaja de derechos laborales y empresariales.



Apoyo



El diputado general de Bizkaia ha pedido al lehendakari, Patxi López, que exija una reunión "inmediata" de la comisión mixta del Concierto y que recurra al Tribunal Constitucional los últimos recortes. "En ese camino contará con nuestro apoyo", ha indicado Bilbao, quien ha señalado que no aplicarán los cambios en la Ley de Dependencia.