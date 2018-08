Economía

Sesión de control

Rajoy admite que los recortes no tendrán efectos a corto plazo

Redacción

18/07/2012

El presidente del Gobierno español ha reconocido hoy que las decisiones en materia de política económica que está adoptando constituyen la vía "más difícil y la más dura".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido hoy que las decisiones en materia de política económica que está adoptando constituyen la vía "más difícil y la más dura", si bien ha dicho que es la más responsable, porque cree que será la que lleve a la recuperación económica en el medio plazo.

Durante la sesión de control en el Congreso, el presidente ha insistido en que es necesario hacer una política que corrija los desequilibrios que han llevado al país hasta la situación de recesión y elevado paro en la que se encuentra en la actualidad.

Por esta razón, ha recalcado que es prioritario reducir el déficit público y hacer reformas estructurales, porque en caso contrario no se podrá volver a crear empleo.

"Algunas medidas me gustaría no haberlas tomado, pero todas son necesarias y absolutamente imprescindibles", ha señalado para insistir en que estos ajustes no producirán efectos "en dos días", si bien serán los que "nos van a permitir salir de la crisis". "Espero que a la mayor celeridad", ha sentenciado.



200.000 empleos



Ha sido en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, quien ha asegurado durante su intervención que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno "probablemente destruirán más de 200.000 empleos".

Lara ha criticado al presidente por haber prometido durante la campaña electoral que su prioridad sería crear empleo, mientras que al frente del Ejecutivo está adoptando medidas que sólo traerán consigo "más paro y más sufrimiento".



Déficit público



Mariano Rajoy ha admitido hoy que a la hora de reducir el déficit público el Gobierno "desgraciadamente no puede decidir entre un bien y un mal, tiene que decidir entre un mal y un mal peor".

Ha recalcado al líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, si la deuda exterior no fuera casi tan alta como el PIB (un billón de euros) y el año pasado no se hubiesen gastado 90.000 millones más de lo ingresado, no hubiese tomado "buena parte" de los ajustes anunciados la pasada semana, entre ellos la subida del IVA o el recorte de prestaciones.

"Usted critica que yo intente bajar los gastos y que intente subir los ingresos. Si no puedo hacerlo, ¿me puede explicar cómo se reduce el déficit publico? Yo confieso que lo desconozco", ha afirmado Rajoy.



"Ajustes con sensibilidad"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por su parte, ha asegurado hoy que el Gobierno, a diferencia del PSOE, está haciendo "ajustes con sensibilidad" y no "recortes brutales" en materia de protección del desempleo.

Báñez ha respondido así a la diputada del PSOE Concepción Gutiérrez, quien ha denunciado que, con el nuevo paquete de recortes aprobado el viernes pasado, el Gobierno ha recortado un 17 % la prestación por desempleo.

Según Báñez, el Gobierno ha introducido modificaciones con "sensibilidad" de tal manera que a los parados les pueda "mirar a la cara" porque "no van a ver mermada la cantidad que van a recibir por la prestación".

La ministra ha añadido que en el caso de los nuevos solicitantes es "verdad" que se les ha hecho un "ajuste" (a partir del séptimo mes la base reguladora se reduce del 60 al 50 %), pero ha precisado que hay un tercio a los que nos les va a afectar.

Para Concepción Gutiérrez, esa reducción de las prestaciones es injusta y ha denunciado además que el Gobierno ha quitado la renta activa de inserción a los de 45 años y a los mayores de 52.

Gobierna para los parados

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha salido al paso de las críticas y ha asegurado hoy que el Ejecutivo gobierna para los parados y ha explicado que se han recortado las prestaciones por desempleo para garantizar el equilibrio financiero del sistema, manteniendo la protección a quienes buscan empleo activamente.

La vicepresidenta ha recordado que ese fue el mismo razonamiento que utilizó el PSOE para bajar en 1992 las prestaciones "más profundamente y con más dureza" de lo que lo ha hecho ahora el Gobierno.

La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha denunciado que el Gobierno está tomando medidas contra el déficit público a costa de aumentar el "déficit democrático" y el "déficit moral".

Subida del IVA

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido hoy al PSOE que ayude al Gobierno a explicar "sensatamente" que, si no se suben los impuestos y se aumenta la recaudación, no se pueden pagar los salarios de los empleados públicos.

Montoro ha respondido así a la diputada del PSOE Meritxell Batet, quien le ha preguntado por la eliminación de días de libre disposición y de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.

Batet también ha acusado a Montoro de "devaluar" lo público con su discurso y con sus medidas "simplistas", y le ha emplazado a corregir las deficiencias que detecte, en vez de a generar "desconfianza" sobre el colectivo y a "estigmatizarlo" con medidas que no suponen ahorro.

Montoro le ha replicado que nadie puede decir "sensatamente" que aumentar la jornada laboral de los empleados públicos no supone ahorro.

"Ellos -los empleados públicos- saben mejor que nadie que no hay dinero en las arcas públicas y que su sueldo depende de los impuestos y, si no sube la recaudación, estamos en riesgo de pagar esas nóminas y eso es lo que está sucediendo en las comunidades y en las corporaciones locales", ha afirmado el ministro.

Al respecto, la diputada Batet ha advertido a Montoro de que ningún país crece y genera confianza "degradando" su administración pública.



Amenazan a Báñez con ir a los tribunales

Por otro lado, el diputado del PSOE Antonio Hernando ha amenazado hoy a la titular de Empleo, Fátima Báñez, con llevarla a los tribunales por filtrar el expediente de regulación de empleo del Partido Socialista.

Hernando ha advertido a Báñez de que si no quiere contestar las preguntas sobre este tema en el Parlamento "ya lo hará en los tribunales".