Montoro aboga por 'renunciar' a los servicios públicos no financiables

19/07/2012

El decreto de ajustes incluye el bloque de medidas inicial con el que el Gobierno ahorrará aproximadamente 65.000 millones de euros hasta 2014.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha abogado por "renunciar" a los servicios públicos que no son financiables, y ha asegurado que en este sector "de lo que podamos prescindir hay que hacerlo, y no al revés". El Congreso convalida hoy las nuevas medidas de ajuste del Gobierno con el que el Gobierno ahorrará aproximadamente 65.000 millones de euros hasta 2014, tal y como anunció el pasado miércoles el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Montoro ha insistido en que "los servicios públicos dependen del nivel de renta y ocupación del país y del número de personas que trabajan y pagan impuestos" y ha reflexionado en que "no todo es positivo y no todo cabe en los servicios públicos". El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que "la función pública está llamada a gestionar los servicios públicos, no un seguro de vida laboral".

"Este Gobierno está actuando por necesidad. La necesidad es la que marca el camino y es la que está haciendo que parte de nuestras ideas queden a la orilla del camino", ha destacado el ministro, que ha insistido en que "lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo porque lastra la recuperación de la economía". Asimismo, el ministro ha recordado que estos cambios tributarios son una recomendación expresa tanto de la Unión Europea (UE) como del Fondo Monetario Internacional (FMI).



El ministro ha explicado que "en modo alguno" defiende que la subida del IVA promoverá la creación de empleo, pero sí que su compensación a través de la bajada de las cotizaciones sociales en un punto en 2013 y otro en 2014 "promoverá una positiva evolución económica".

También ha comentado futuras iniciativas tributarias como la eliminación de desgravación en el IRPF por compra de vivienda a partir de 2013, que se tramitará como proyecto de ley, no como decreto, ha explicado Montoro.

Se ha referido asimismo al "fracaso recaudatorio" en el impuesto de sociedades, que cambiará para "asegurar la recaudación" y el cumplimiento del objetivo de déficit público este año "a la vista de cómo han ido los primeros meses".



El ministro ha justificado en el procedimiento de "déficit excesivo" al que está sujeto España como consecuencia de las políticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El titular de Hacienda ha pedido "realismo y humildad" a los Grupos de la Cámara para que den su apoyo a estos ajustes, no den "la imagen" de que España está dividida "en lo fundamental" y ayuden a trasladar a la sociedad española los esfuerzos que debe hacer el país para salir de la crisis.

Aunque ha admitido la existencia de "riesgos" en estas políticas de ajuste, ha defendido que "serían mayores de no hacerlo", porque serían el "fracaso".