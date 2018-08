Economía

¿Qué son las ventas en corto?

24/07/2012

Se trata de operaciones especulativas que cosechan beneficios cuando la bolsa cae.

Las ventas en corto o apuestas a la baja, prohibidas durante tres meses por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), son operaciones especulativas que consisten en tomar prestadas acciones para venderlas en el mercado con la esperanza de que su precio caerá, momento en que los títulos se recompran más baratos y se devuelven a su propietario, obteniendo como ganancia la diferencia entre el precio de venta y el de recompra posterior.

Si con las operaciones a largo el inversor logra beneficios cuando la bolsa sube, con las apuestas bajistas los especuladores ganan cuando la bolsa cae.



El supervisor bursátil español ya había prohibido las posiciones cortas entre agosto de 2011 y febrero de 2012 de acuerdo con Francia, Italia y Bélgica, aunque en aquella ocasión la veda afectaba solo a los valores del sector financiero.



La medida estará en vigor hasta el próximo 23 de octubre, aunque podrá ser prorrogada o levantada si la CNMV lo considerara necesario.

Esta decisión de la CNMV fue adoptada en una jornada negra para los mercados españoles y la deuda de ese país, con fuertes caídas en el principal indicador de la bolsa española, el Ibex 35, por debajo del nivel de los 6.000 puntos básicos en algunos momentos, lo que no ocurría desde el 1 de abril de 2003, y con la prima de riesgo alcanzando un nuevo máximo de 642 puntos.

La subdirectora general de la sociedad de valores Norbolsa, Idoia Basterretxea, ha afirmado que la decisión de la CNMV ha logrado "estabilizar" el mercado, pero ha advertido de que se trata de medidas "muy de corto plazo".

En declaraciones a Europa Press, la analista de Self Bank Victoria Torre ha señalado que la prohibición del supervisor "parece haber calmado un poco los ánimos y puede contribuir a frenar la especulación sobre la deuda española". No obstante, ha resaltado que "no va a eliminar el miedo de los inversores a que España acabe como Grecia".

El analista de IG Markets Daniel Pingarrón ha destacado que los efectos de la prohibición "solo van a durar unos días, pues no está demostrado que un mercado sin ventas en corto sea más alcista que otro que sí las permite".

Nuria Álvarez, de Renta 4, cree que la prohibición supondrá también que decaiga el volumen de negociación de la bolsa española, "que es lo que sucedió cuando se suspendieron las ventas en corto en el sector financiero en agosto del pasado año".