El lehendakari descarta el rescate y la intervención de la CAV

24/07/2012

El lehendakari ha descartado cualquier posibilidad de que la Comunidad Autónoma Vasca pueda ser intervenida o que pueda recurrir al rescate. Además, ha destacado que "parece que hay un plan para acabar con el modelo social y, de paso, con el autonómico", algo a lo que se va a oponer.

En una entrevista concedida al periódico económico Expansión, López ha asegurado que su "vocación" no es ser oposición al Gobierno de Mariano Rajoy y entiende "las dificultades por las que atraviesa España, pero los recortes son injustos porque no reparten equitativamente las cargas, van a retraer más la economía, e invaden competencias autonómicas".

Además, ha afirmado que, si el Ejecutivo autonómico se ve "obligado" a aplicar el copago, se compensará a los ciudadanos a través de fórmulas que está estudiando, "como ayudas sociales o la propia devolución del importe pagado".

En cuanto a los funcionarios, ha insistido en que "es posible" que se tengan que aplicar los recortes en Euskadi, aunque ha reiterado que recurrirán si invaden las competencias de la comunidad autónoma.

Patxi López ha rechazado que su Gobierno tenga problemas de liquidez, como ha afirmado el PNV. "Llevamos meses oyendo ese aviso, y algunos decían en marzo que íbamos a quebrar. Estamos a finales de julio y somos la comunidad más solvente (la única con superávit en la última revisión), hacemos frente a todos nuestros pagos en el menor tiempo de las autonomías y no tenemos ni una factura en el cajón", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno central no autorice el endeudamiento del segundo semestre si el País Vasco no aplica los ajustes, ha apuntado que "la autorización debe concederse en función del cumplimiento del equilibrio presupuestario y de los objetivos de déficit", no de si se aplican o no determinados recortes.

No a la insumisión

Patxi López se ha referido al llamamiento realizado por el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, a la "rebelión" autonómica, y ha subrayado que "los gobiernos no pueden ser insumisos ni saltarse a la torera las leyes y los compromisos".

Por otro lado, el lehendakari ha insistido en que él nunca ha hablado de adelantar las elecciones autonómicas porque piensa "en gobernar y dar respuesta a la crisis". No obstante, ha reiterado que el Gobierno Vasco "no se va a arrastrar". También ha rechazado que el PSE-EE puede alcanzar algún acuerdo postelectoral con Bildu porque les separa todavía "abismos políticos". Además, ha destacado que la coalición soberanista "es la demostración de la no gestión, de la oposición a todas las políticas de progreso y desarrollo en Gipuzkoa, donde gobierna".