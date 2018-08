Economía

Los españoles están 'perdidos' según el periódico 'Liberation'

26/07/2012

El periódico francés dedica la portada y varias páginas a la situación económica española. La prensa internacional también publica informaciones pesimistas sobre las medidas adoptadas por Rajoy.

Como ya lo hizo en su día con Grecia, el periódico galo 'Libération' se muestra contundente y claro a la hora de analizar la crisis española. Así lo muestra en su portada, toda ella cubierta por una bandera española y, sobre ella, la palabra ¡Pérdidos! en gran tamaño.



El rotativo galo dedica varias páginas a la crítica situación que atraviesa España en las que asegura que este país 'se hunde en la crisis' a pesar de los sucesivos planes de Europa. El periódico utiliza palabras como 'debacle' para referirse a la situación española, señalando que Rajoy se niega a admitir que la crisis que atraviesa se ha convertido en un problema político. El director del rotativo, Nicolas Demorand, asegura que nada funciona en España y que la situación se está desbocando en un desastre inevitable.



Reino Unido

El Financial Times y The Guardian, los rotativos con más influencia en el Reino Unido, han compartido titulares éstas últimas semanas como: ‘Rajoy anuncia el rescate bancario a España como una victoria’, lo que para ambos diarios es lamentable en medio de la crisis que afecta a la eurozona. Insinúan que Rajoy tendría que ser más claro con sus ciudadanos y demostrar ante Europa y los mercados la solvencia económica que asegura tener España. Sólo de esta manera, junto a nuevas medidas del gobierno se relajaría la presión sobre la deuda española.



Por su parte el alemán Die Welt asegura que aunque las autoridades europeas son conscientes de que los socios comunitarios de España le están ofreciendo apoyo ante el BCE, a los mercados se les está acabando la paciencia y ya no se fían de nadie.



Preocupación también en EEUU

Estados Unidos está inmerso en el proceso electoral, donde. Barack Obama se juega la reelección el próximo mes de noviembre. La crisis económica de la zona euro es tambiñen asunto de debate en EEUU. El candidato republicano Mitt Romney ha advertido en sus mítines, del peligro de que Estados Unidos se parezca a Europa. Dice no entender cómo todavía Europa no ha solucionado el problema de España e Italia.



'El rescate bancario español no pone fin al dolor', titula el International Herald Tribune (la edición global del New York Times). Dice el NYT que las palabras de Rajoy, pidiendo al Banco Central Europeo que intervenga para que los mercados se tranquilicen, sólo está logrando el efecto contrario, ya que la presión sobre España no se relaja de una manera tajante.



Portugal, el más optimista

El diario luso 'Económico' ha sido el más generoso respecto a las medidas aprobadas por el ejecutivo y sobre el rescate bancario concedido a España, con titulares como: 'Madrid consigue un rescate sin más austeridad'. Incluso hemos podido ver entrevistas como las de Ricardo Salgado, presidente del Banco Espíritu Santo, que asegura que España no necesita un rescate como país. Y a Nuno Amado, presidente ejecutivo del Banco Comercial Portugués, que ve 'globalmente positiva' esta ayuda concedida por Bruselas, porque reduce la incertidumbre.