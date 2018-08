Economía

El 50 % de quienes podían percibir la renta de inserción no lo harán

26/07/2012

La renta activa de inserción es una ayuda de 426 euros dirigida a mayores de 45 años sin derecho a prestación por desempleo y con ingresos inferiores a 481 euros.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, haindicado hoy que la mitad de las personas que antes podían recibirla renta activa de inserción no lo harán al no cumplir el requisito de haber recibido antes una prestación o subsidio, por lo que 12.500 parados al mes no accederán a este derecho.



En su turno de contestación a los grupos durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra ha cifrado en 230.000 personas de media los beneficiarios mensuales de la renta activa de inserción y en 25.000 personas las nuevas altas de cada mes, por lo que la medida afectará a la mitad de ellos.



La renta activa de inserción es una ayuda de 426 euros dirigida a mayores de 45 años sin derecho a prestación por desempleo y con ingresos inferiores a 481 euros (75 % del salario mínimo interprofesional).



Réplicas de los grupos



La portavoz socialista en la Comisión, Concha Gutiérrez, ha acusado a Báñez de ocultar "la letra pequeña" de las medidas, que ha calificado como "los recortes más dramáticos y dañinos de la historia de la democracia".



El diputado del PNV Emilio Olabarría, ha opinado que la reducción de la prestación por desempleo es "de dudosa constitucionalidad" y perjudica a los parados, que son los que más acusan la crisis y que pronto serán seis millones, ha asegurado.



Desde Geroa Bai, Uxue Barkos se ha mostrado especialmente preocupada con este aspecto, y ha dicho que la "apuesta" del Gobierno no va a generar ninguna confianza.



Por parte de Amaiur, Sabino Cuadra, ha calificado de "desliz evidente" el hecho de que se asocie la supresión de la paga extra de los funcionarios a los fondos de pensiones privados, a los que irá a parar en 2015 si se cumplen los objetivos de déficit fiscal.