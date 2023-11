El Gobierno Vasco no negociará más con la oposición y aprobará las cuentas de 2024 en solitario

Economía -

PRESUPUESTOS VASCOS

Azpiazu considera que los grupos plantean "temas de enjundia que se salen del marco presupuestario", por lo que el acuerdo es "imposible".

publicado: 15/11/2023 13:52 (UTC+1)

última actualización: 15/11/2023 13:52 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ez du gehiago negoziatuko oposizioarekin eta 2024ko aurrekontuak bakarrik onartuko ditu

El Gobierno Vasco ha dado por concluida la negociación con los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos de 2024, que de esta manera serán aprobados en el Parlamento con el único apoyo de los grupos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, que tienen mayoría absoluta.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tras haberse reunido la semana pasada con todos los partidos de la oposición, salvo con Vox.

De aquella primera ronda de reuniones del jueves los grupos salieron con críticas al proyecto presupuestario, aunque todos se mostraron dispuestos a seguir la negociación. De hecho, todos anunciaron su intención de trasladar sus propuestas al Gobierno Vasco para continuar con las conversaciones.

Tras estudiar esos documentos Azpiazu ha concluido este miércoles que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y Cs mantienen unos planteamientos que "están fuera de lugar económicamente" y tienen "un marcado tinte electoral", lo que demuestra que "no tienen voluntad" de negociar.

El PP aún no le ha hecho llegar su propuesta pero las declaraciones de sus dirigentes "no invitan al optimismo", ha dicho Azpiazu, que ha tomado la decisión de no celebrar una segunda ronda con ningún grupo de la oposición.

Propuestas "desorbitadas" ,El consejero ha considerado que las propuestas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU tienen una "cuantía desorbitada" porque ambas superan los 300 millones cuando el margen "orientativo" que el Gobierno había dado para negociar era de unos 25 millones. "No nos podemos sacar 300 millones de la manga", ha añadido.

Cree que el planteamiento abertzale incluye "cambios estructurales" que obedecen a "un claro posicionamiento electoral" y que "no se corresponden con una negociación presupuestaria"; mientras que la formación morada -ha apuntado- pide cosas que no son competencia del Gobierno.

Sobre Ciudadanos ha dicho que sería "extraño" negociar con un partido que tiene "un planteamiento global que está en las antípodas" del Gobierno.

Además, ha continuado Azpiazu, los grupos plantean "temas de enjundia que se salen del marco presupuestario", por lo que el acuerdo es "imposible".

"No merece la pena dar vueltas para no llegar a ningún sitio porque sería perder el tiempo", ha afirmado el consejero. Ha explicado que las posturas son tan "alejadas" que su Departamento ha optado por "no hacer un planteamiento de acercamiento", sobre todo porque el Gobierno "tiene los apoyo suficientes".

Ha dejado sin embargo la puerta abierta a incluir en los presupuestos alguna de las enmiendas que los grupos presenten en el Parlamento Vasco.