La crisis del Mar Rojo triplica los precios del transporte

Los ataques que han realizado las milicias hutíes de Yemen a los mercantes que viajan por el Golfo de Adén y la decisión de las navieras a evitar el Canal de Suez, ha alarmado a muchos economistas. Por el momento, las consecuencias son el incremento del gasto y el retraso en las entregas.

11/01/2024 19:42 (UTC+1)

11/01/2024 20:31 (UTC+1)

Los ataques que las últimas semanas han perpetrado los rebeldes hutíes de Yemen a los buques mercantes que se dirigen al Canal de Suez, pasando por el estrecho de Al Badeh y el Mar Rojo, han obligado a las empresas de transporte marítimo a tomar una ruta de navegación alternativa por Sudáfrica, una ruta mucho más larga y cara.

Las consecuencias ya se están empezando a notar en la economía mundial. Por una parte, se retrasa la entrega de estas mercancías debido a que para realizar esta ruta se necesitan entre 15 y 20 días más. Por la otra, el aumento del coste energético ha triplicado las tarifas del transporte marítimo en esas rutas. El economista Niko Cuenca explica que, para algunas empresas vascas, los fletes han pasado de 2000 o 2500 euros a 7000.

Los ataques comenzaron a mediados de diciembre y se han registrado tanto en el estrecho de Hormuz como en el de Bab al-Mandab. Los rebeldes hutíes han hecho saber que su objetivo es castigar a Israel y a sus aliados, por su guerra contra Hamás y el desastre humanitario de Gaza. Desde entonces, han sido más de 20 barcos atacados y la alianza militar que lidera Estados Unidos en la zona afirma haber evitado algunos más.

Por el Canal de Suez, pasan entre el 12 y el 15 % de los navíos mercantiles del planeta, un 25% si nos referimos a barcos que transportan contenedores. Una gran parte de los productos que exporta China, "la fábrica del mundo" en palabras de Niko Cuenca, lo hace en contenedores a través del mar y pasan por aquí.

De hecho, China es el tercer proveedor de la Comunidad Autónoma Vasca (detrás de la UE y Brasil). El último informe ECOMEX cifra en 178,1 millones las importaciones que llegan del país asiático y el producto estrella son los acumuladores eléctricos y sus partes. Pero a nuestra tierra también llegan de Asia materias primas como el caucho -que necesitan las plantas de Michelin y que han tenido que parar la producción- acero, plástico y otros componentes para la industria de automoción.

La inflación y los tipos de interés

No obstante, no solo se ha visto afectado el comercio con el lejano Oriente. Cabe destacar que desde esa zona llega una gran parte del petróleo y el gas que proviene de países como Arabia Saudí, Irán o Irak y que se transporta vía marítima. El precio del petróleo no ha subido mucho por el momento, porque los países de la OPEP siguen con una alta producción. Sin embargo, Niko Cuenca alerta que si "el conflicto se enquista y se expande con la intervención de Estados Unidos e Irán", las consecuencias pueden ser mucho más graves y subir los precios del petróleo y el gas de forma considerable.

También se tiene que tener en cuenta que, el otro punto clave del comercio mundial, el estrecho de Panamá, está sufriendo retrasos por la sequía y la falta de agual. A raíz de todo ello los precios de los productos a nivel mundial podrían subir considerablemente y mantenerse en el tiempo.

Las alarmas de los especialistas en economía se han activado porque la mayoría de los países estaban en vías de controlar la inflación después de las crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, pero la situación podría revertirse si esta situación de inseguridad se alarga en el tiempo, obligando a los bancos centrales a subir otra vez los tipos de interés.