Los sindicatos condenan los sabotajes a ambulancias y desconocen quien está detrás de estos hechos

La condena llega después del fallecimiento de una mujer en Bermeo que la Ertzaintza investiga por si hubiera responsabilidades penales.

publicado: 15/01/2024 18:35 (UTC+1)

última actualización: 15/01/2024 19:07 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Sindikatuek anbulantzien aurkako sabotajeak gaitzetsi dituzte eta adierazi dute ez dakitela nork egin dituen

Los sindicatos convocantes de la huelga en las ambulancias en la Comunidad Autónoma Vasca han condenado los sabotajes de estos vehículos, pero han asegurado que el vehículo que fue a Gernika a atender a una paciente que falleció "nunca fue saboteado" y han acusado a la concesionaria La Pau de usar de forma "marrullera" la situación.

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras denunciar la empresa concesionaria del servicio de ambulancias La Pau que en la madrugada del sábado una ambulancia de Gernika sufrió el pinchazo de las ruedas y la rotura de las lunas cuando acudía a trasladar a una mujer de 71 años en parada cardiorespiratoria en Bermeo que finalmente falleció. Esta unidad procedía de la base de Gernika porque al parecer el vehículo de la base de Bermeo había sido saboteado previamente y no pudo realizar la asistencia urgente como consecuencia del ataque.

Sin embargo, el representante del sindicato LSB-USO, Antonio Frechilla, que, a su vez, ha denunciado, sabotajes a vehículos de responsables sindicales, ha ofrecido otra versión de lo sucedido.

Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, a la asistencia de la mujer que falleció acudió la ambulancia de Gernika, "pero no de La Pau, como dice la empresa, sino un soporte avanzado medicalizado o UVI, que es una ambulancia pública, con personal de Osakidetza, que no está en huelga y ninguna de esas ambulancias ha sido saboteada". Esa ambulancia, según ha insistido, "nunca fue saboteada" y "si no trasladaron -a la paciente- es porque no consiguieron revertir la situación".

En su opinión, la empresa "está siendo excesivamente marrullera", pero ha agregado: "No sé quien está haciendo estas cosas".

El Ayuntamiento de Bermeo lamenta la muerte de una vecina y pide explicaciones

El Ayuntamiento de Bermeo ha expresado este lunes su pésame por la muerte de una vecina el pasado sábado y ha pedido a La Pau, empresa concesionaria del servicio de ambulancias, que explique qué sucedió.

230 ambulancias de transporte sanitario urgente han sufrido sabotajes desde septiembre

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha cifrado en un total de 230 las ambulancias de transporte sanitario urgente que desde el pasado 1 de septiembre han sufrido daños "en actos de sabotaje" dentro del conflicto laboral que vive el sector.

Según ha detallado, todos los casos de sabotaje han sido objeto de denuncia ante la Ertzaintza y está desarrollando una investigación, "particularmente" en lo referido a lo sucedido en Bermeo.