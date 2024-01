Por qué protestan los agricultores de Iparralde y cuáles son sus reivindicaciones

Economía -

Las políticas europeas son uno de los principales motivos de crítica, pero también se movilizan por el retraso en la entrega de algunas ayudas públicas, el final previsto de la subvención al gasóleo agrícola, la implantación de nuevas normas medioambientales y el aumento de costes.

publicado: 24/01/2024 09:33 (UTC+1)

última actualización: 24/01/2024 09:33 (UTC+1)

El retraso en la entrega de algunas ayudas públicas, el final previsto de la subvención al gasóleo agrícola, la implantación de nuevas normas medioambientales de la Unión Europea y el aumento de costes o los precios que les imponen las industrias agroalimentarias son las principales quejas de los agricultores y ganaderos.

Los sindicatos se quejan de lo que consideran que es una falta de coherencia de las políticas europeas, que por una parte permiten aumentar las importaciones con acuerdos comerciales como el firmado recientemente con Nueva Zelanda, y al mismo tiempo les imponen cada vez más reglas medioambientales o sanitarias que incrementan sus costos y les hacen menos competitivos.

Los agricultores de Iparralde se han sumado a las protestas de sus colegas de otros países europeos, como Alemania, Países Bajos, Polonia o Rumanía. Grupos de agricultores bloquean la A-63, a la altura de Baiona.

"Queremos que nos escuchen. Tenemos reivindicaciones pero por ahora las cosas no se mueven. Seguiremos aquí hasta que comiencen a moverse", han dicho los agricultores que bloquean la autopista.

Las políticas europeas, centro de las críticas

Las políticas europeas son uno de los principales motivos de crítica de los agricultores que llevan días movilizándose y que prometen continuar sus protestas al menos durante toda esta semana.

"Habrá acciones toda la semana y el tiempo que sea necesario", ha avisado este lunes Arnaud Rousseau, el presidente de la principal organización profesional del sector en Francia, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA).

Rousseau ha explicado que lo que ilustran las movilizaciones que se extienden por el país es "el hartazgo" y que "lo que quieren los agricultores es volver a dar a su oficio una forma de dignidad, hablar de la cuestión del ingreso y de la competitividad".

Ha denunciado "la incomprensión de lo que se pide a los agricultores" porque, si bien por una parte se constata que hay que producir para alimentar a la población, el consumidor europeo exige calidad, naturalidad y al mismo tiempo aumentan las entradas de productos del exterior. Para el responsable del primer sindicato agrícola francés, hay una falta de "coherencia" en las decisiones europeas.

"No se pueden tener por un lado —ha dicho— acuerdos comerciales que (permiten importar) productos con condiciones de producción que no son las nuestras y, por otro, exigir a la agricultura francesa, reconocida como una de las más sostenibles, condiciones de producción que los productores no pueden aguantar".