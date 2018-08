Economía

Presupuestos 2013

De Andrés: 'Sin cambios, López no podrá hacer un presupuesto'

20/08/2012

A juicio de De Andrés, el que sostenga que incrementando el gasto público "se resuelve el problema" actúa igual que quien dice que se puede aprender inglés en 5 días.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), ha asegurado hoy que el actual Gobierno Vasco no podrá elaborar unos presupuestos para el próximo año si no hace cambios "sustanciales" en su actual política, ya que no tendrá recursos suficientes.



De Andrés ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para analizar el inicio del curso político en la provincia y ha reconocido que las administraciones tienen que tomar decisiones ante la situación de "alarma" existente por la crisis.



De Andrés ha insistido en que hace falta un gobierno fuerte y que el presupuesto del próximo año se elabore desde una "nueva estabilidad institucional" para hacer frente a la crisis, pero no ha abogado explícitamente por la convocatoria electoral.



Ha recalcado que el actual Gobierno socialista "no va a poder hacer un presupuesto" para 2013 con los datos de recaudación que se están dando "sin cambios sustanciales" en su actual política, porque ese presupuesto sería "contradictorio con su actual discurso".



"Igual que aprender inglés en 5 días"



Ha añadido que actualmente se ha superado el límite del crédito y ha dicho que a las administraciones públicas no les queda otra salida que la "contención" del gasto, por lo que "el que mantenga una posición cómoda en la actividad política es que no esta haciendo lo que debe".



A juicio de De Andrés, el que sostenga que incrementando el gasto público "se resuelve el problema" actúa igual que quien dice que se pueden perder 20 kilos de peso con una dieta sin esfuerzo o que se puede aprender inglés en 5 días.