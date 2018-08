Economía

Reunión en Madrid

Rajoy garantiza a Merkel que el Gobierno 'seguirá con los esfuerzos'

Redacción

06/09/2012

Ambos mandatarios se han reunido en el Palacio de la Moncloa. Rajoy dice que no hay novedades sobre el rescate, y Merkel se muestra ''impresionada'' por el ritmo de las reformas del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado ante la canciller alemana, Angela Merkel, que su Ejecutivo va a proseguir los esfuerzos en materia económica que está realizando. "No les quepa la menos duda", ha aseverado.



El presidente del Gobierno y la canciller alemana han analizado la crisis de deuda durante el encuentro que han mantenido este jueves en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la cumbre hispano-alemana.

Ambos mandatarios han coincidido en que es necesario avanzar hacia una unión bancaria, y han defendido su compromiso con el euro. Asimismo, Rajoy ha confirmado que los ''esfuerzos'' del Gobierno continuarán, aunque asegura que no tiene intención de tocar las pensiones. Rajoy ha asegurado, además, que la canciller alemana no le ha dicho qué ajustes y reformas tiene que poner en marcha.



Angela Merkel, por su parte, ha asegurado que no ha venido a España a decirle al presidente Rajoy lo que tiene que hacer. Durante la rueda de prensa conjunta, Merkel ha manifestado su profundo respeto por las medidas de ajuste y las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno, y se ha mostrado "impresionada" por el "ritmo y la consistencia" de las reformas estructurales. Asimismo, ha advertido que los "efectos" de éstas "se toman su tiempo".



El presidente del Gobierno ha confirmado que la próxima cumbre entre los dos países será en Alemania, en febrero.

El BCE compará deuda, si España pide el rescate



Por otro lado, el BCE ha anunciado que comprará deuda en el mercado secundario. Mario Draghi ha anunciado que la entidad monetaria comprará deuda soberana, si España pide el rescate. "Está en manos del Gobierno español pedir ayuda'', ha dicho el predidente del BCE. Mariano Rajoy, por su parte, ha asegurado que no hay novedades sobre la eventual petición de rescate.