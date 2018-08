Economía

Europa ante la crisis

El Gobierno portugués anuncia más medidas de austeridad

Redacción

07/09/2012

Estas medidas supondrán un aumento de las cargas impositivas de los trabajadores y un descenso de las que soportan las empresas.

El primer ministro luso, el conservador Pedro Passos Coelho, ha anunciado nuevas medidas de austeridad que supondrán un aumento de las cargas impositivas de los trabajadores y un descenso de las que soportan las empresas.



Passos Coelho ha dicho que las decisiones aprobadas ayer por el Banco Central Europeo (BCE) no bastan para garantizar el saneamiento de la economía lusa y anunció, entre otras medidas, un aumento del 11 al 18% en la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social, y un descenso, del 23,75 al 18%, en la que hacen las empresas.



En una alocución al país, el dirigente conservador también ha explicado un nuevo sistema del corte aplicado a las pagas extras del sector publico, que beneficiará a los funcionarios pero no a los pensionistas, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó esas medidas por discriminatorias.



La decisión del Tribunal, que no afectó a la suspensión de las pagas extras aplicada este año pero la prohíbe en 2013, ha obligado al Gobierno a "repartir" los sacrificios de la crisis con los trabajadores del sector privado, ha explicado Passos Coelho.



El aumento del descuento destinado a la Seguridad Social de siete puntos porcentuales afectará a todos los trabajadores, sean de entidades públicas o privadas de Portugal, que está sujeto desde hace más de un año a un severo plan de austeridad para cumplir las condiciones de su rescate financiero.