CC.OO. no descarta una huelga general después del 21 de octubre

10/09/2012

Instan al Gobierno a someter a consulta las medidas que se pretenden imponer a España desde Europa a cambio del rescate.

El secretario general de CCOO Euskadi, Unai Sordo, ha afirmado que su sindicato no descarta convocar una huelga general después de las elecciones autonómicas vascas y gallegas, y ha dicho que ELA y LAB no han querido que haya unidad sindical en la huelga del 26 de septiembre.



Sordo ha hecho esas declaraciones en Vitoria-Gasteiz, donde CC.OO. Euskadi ha celebrado esta mañana una asamblea de delegados para definir la estrategia sindical de los próximos meses.



En septiembre, el punto "caliente" de las movilizaciones convocadas por CC.OO. estará en Madrid el próximo sábado, día 15, cuando pretenden llevar a cabo "la mayor movilización social y sindical en materia sociolaboral que haya conocido este país".



Por otro lado, ha instado al Gobierno a someter a consulta las medidas que se pretenden imponer a España desde Europa a cambio del rescate a la banca y de un posible rescate al país, y ha asegurado que si el Gobierno no lo hace, CC.OO. promoverá esta consulta.



También ha dicho que Comisiones Obreras no descarta convocar una huelga general pero más allá del 21 de octubre, una vez que se hayan celebrado las elecciones generales vascas y gallegas.



Ha recordado que CC.OO. Euskadi trató de conseguir unidad sindical en la convocatoria de la huelga general del 26 de septiembre en el País Vasco y Navarra, pero "fueron ELA y LAB, como siempre, los que desecharon ese escenario".



Por último, ha advertido de que no está garantizado que el Gobierno no vaya a "tocar" las pensiones porque "su palabra no es garantía de nada" dado que ha hecho cosas que dijo que no iba a hacer.