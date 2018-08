Economía

Entrevista en tve

Rajoy: 'No aceptaré que impongan políticas concretas para el rescate'

Redacción

11/09/2012

El presidente del Gobierno ha dicho que no le gustaría y no podría aceptar que le impusieran desde la UE las políticas concretas en las que tiene que reducir el gasto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este lunes que no le gustaría y no podría aceptar que le impusieran desde la UE las políticas concretas en las que tiene que reducir el gasto, en referencia a las posibles condiciones que podrían poner las instituciones europeas a una petición de ayuda.



En una entrevista en TVE, Rajoy ha dicho que, en cualquier caso, espera que "todo el mundo sea razonable" respecto a dichas condiciones y ha recordado que las que se establecieron como contrapartida a la ayuda para la banca al Gobierno le parecieron "buenas".



El presidente ha rehusado referirse a las "líneas rojas" que el Ejecutivo no traspasaría al pactar la condiciones de una petición de ayuda al fondo de rescate europeo y ha insistido en que hay que ser prudente antes de tomar una decisión, pero ha subrayado que lo importante es cumplir con el objetivo de déficit público del 6,3% del PIB comprometido para este año.



En su opinión, desde que el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado el programa de compra de deuda soberana la prima de riesgo "ha bajado mucho", con lo que España "ya se puede financiar razonablemente".



"Hay que ser prudente, no es una decisión menor", ha dicho el presidente respecto a la posibilidad de pedir asistencia financiera a Europa, al tiempo que ha recordado que hay que esperar acontecimientos importantes esta semana.



Ha señalado la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania sobre el fondo de rescate europeo permanente (MEDE) o las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin de los próximos 14 y 15 de septiembre.





'Si hay algo que no tocaré, son las pensiones'



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado hoy que se esté negociando una rebaja en las prestaciones por jubilación como una condición para recibir la ayuda del Banco Central Europeo (BCE), pero ha afirmado que: "Si hay algo que no tocaré, son las pensiones".



Rajoy ha resaltado que "el pensionista es la persona más indefensa, el que lo tiene más difícil, porque no va a ponerse a buscar un puesto de trabajo a los 85 o los 90 años".



Como prueba de su consideración a este colectivo, ha indicado que en los actuales presupuestos generales del Estado, la partida de las pensiones es, junto al pago de los intereses de la deuda, la única que ha subido.



Asimismo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 el 27 de septiembre.



Tras recordar en varias ocasiones los ajustes anunciados por el presidente francés, François Hollande, ha reiterado que la intención del Ejecutivo es revertir las subidas impositivas cuando la situación económica mejore.



Pero ha precisado que, probablemente, antes se incrementará el gravamen a las plusvalías (rendimientos de capital) y se adoptarán "impuestos verdes".



Caso Uribetxebarria



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido esta noche que le "repugna" el caso del preso de ETA Josu Uribetxebarria, pero ha subrayado que el Ejecutivo ha respetado la legalidad y ha recordado que "las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel".



Rajoy ha asegurado que su posición es "la misma" en materia antiterrorista, y ha insistido en que su Gobierno ni ha negociado con ETA ni va a hacerlo nunca, ni ha aceptado el chantaje de la banda ni lo va a aceptar. "No me he salido de ahí y no me voy a salir", ha dicho el jefe del Ejecutivo.



Rajoy ha mostrado su comprensión con las críticas al tercer grado y la libertad condicional concedida a Uribetxebarria -que está recurrida por el fiscal de la Audiencia Nacional-, porque "éste es un hecho que evidentemente repugna" y "a nadie le gusta esta situación".



Pero ha recordado que Uribetxebarria lleva cincuenta días en el hospital y pesa menos de 47 kilos, y ha insistido en que aunque le den finalmente la libertad, el preso de ETA va a seguir ingresado y dicha libertad estaría sometida a varias condiciones. En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha recordado que "ahora le toca decidir a los tribunales".