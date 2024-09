El informe técnico para conectar la 'Y vasca' y Navarra podría estar antes de fin de año, según Santano

El secretario de Estado ha reclamado "tranquilidad" y ha afirmado que las decisiones las tomarán "juntos" los gobiernos vasco, navarro y español "con todos los datos técnicos encima de la mesa".

EITB MEDIA

publicado: 11/09/2024 11:22 (UTC+2)

última actualización: 11/09/2024 11:29 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 'Euskal Y'-ren eta Nafarroaren arteko lotuneari buruzko txostena urte amaierarako egotea espero du Santanok

Los informes técnicos sobre la conexión de la 'Y vasca' del Tren de Alta Velocidad con Navarra no tardarán mucho y "podría ser" que estuvieran listos para antes de final de año. Lo ha dicho hoy el secretario de Estado de Transportes del Gobierno de España, José Antonio Santano .

Santano, en declaraciones a los medios antes de tomar parte en Bilbao en unas jornadas sobre movilidad, ha señalado que todas las opiniones son "muy respetables" en relación a este asunto, que divide a las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, ambas lideradas por el PNV en coalición con el PSE, ya que la primera defiende que sea haga por Vitoria y la segunda por Ezkio-Itsaso.

Ayer mismo se posicionó el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, quien apostó por conectar la Y vasca con Navarra porque "la alternativa más sostenible parece" ser Vitoria.

El secretario de Estado ha reclamado "tranquilidad" y ha afirmado que las decisiones las tomarán "juntos" los Gobiernos vasco, navarro y español "con todos los datos técnicos encima de la mesa".

Ha insistido en que aún no hay fechas para ello, pero que "pronto se sabrá. No voy a adelantar fecha, pero no tardará mucho", ha añadido. Según ha indicado, "podría ser" antes de fin de año".