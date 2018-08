Economía

Debate

El PP dice 'no' a cambiar el modelo de financiación autonómica

Redacción

24/09/2012

La Conferencia de presidentes del 2 de octubre se limitará a "iniciar la evaluación" del actual modelo del sistema de financiación autonómico por lo que la reforma del actual modelo quedará, de momento, aplazada, y el objetivo del encuentro será el de transmitir una imagen de "unidad" hacia Europa.



En la reunión preparatoria de dicho encuentro, celebrada este lunes entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con todos los consejeros, se ha puesto de manifiesto que en la conferencia debe transmitirse a la UE "la imagen de unidad" frente a una

financiación que quedará relegada a un segundo plano.



También hoy, en una rueda de prensa celebrada en la sede del PP, la secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal -que ejercerá como portavoz de las comunidades gobernadas por su partido- ha asegurado que no es el mejor momento para "abrir en canal" el modelo de financiación, sino de evaluarlo.



A su juicio, ahora se trata de analizar el modelo actual que, como ha recordado, no apoyó el PP, pero no es el momento de decidir "cuáles han de ser los nuevos parámetros".



Tras el encuentro en Moncloa, el consejero de Presidencia de Galicia, Alonso Rueda, ha abogado por difundir una "imagen de unidad" ya que entrar a fondo en el tema de la financiación "en una Conferencia de un día" sería "demoledor" de cara a la UE.



Las comunidades gobernadas por el PP desean lograr un acuerdo lo más amplio posible en la próxima Conferencia de Presidentes para "lanzar un mensaje nítido" a la UE de que van a cumplir con los objetivos marcados y sólo se limitarán a iniciar la evaluación el funcionamiento del modelo de financiación.



Rajoy: 'La reforma del modelo de financiación no es una prioridad'



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado hoy su defensa de la España constitucional y ha explicado que la reforma del modelo de financiación autonómica no es en este momento una prioridad para su Ejecutivo porque sería plantear "el reparto de lo que no hay".



Rajoy se ha expresado así en declaraciones a los periodistas a su llegada a Nueva York para participar en las sesiones de la 67 Asamblea General de la ONU.