Economía

Cumbre del Mediterráneo

Rajoy pedirá el apoyo de Hollande y Monti en la reunión de Malta

Redacción

05/10/2012

El presidente del Gobierno reclamará a los mandatarios de Francia e Italia que se cumplan los acuerdos del Consejo Europeo de junio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamará este viernes en Malta, en la reunión que mantendrá con el presidente francés, Franois Hollande, y el primer ministro italiano, Mario Monti, que se cumplan los acuerdos del Consejo Europeo de junio para avanzar en la integración europea, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.

Este encuentro "trilateral" se producirá en el marco de la cumbre 5+5 que se celebra en la isla mediterránea los días 5 y 6 de octubre, que reúne a cinco países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túñez) y otros cinco europeos (Francia, Italia, Portugal, Malta y España).

Rajoy insistirá en esta entrevista en que se cumplan los acuerdos del último Consejo Europeo de Bruselas para avanzar en la unión bancaria y fiscal. Entre esos acuerdos figuraba la puesta en marcha antes de final de año de un supervisor único de la banca europea, que es la condición necesaria para hacer posible la recapitalización directa de la banca.

El presidente del Gobierno defenderá en Malta una Europa cada vez "más integrada", en la que haya "más unión monetaria, más unión política, más unión fiscal y más unión económica", ya que, eso le permitirá actuar en el mundo como un actor "importante" en un mundo cada vez más abierto y más global.

La decisión sobre si España pide o no el rescate planeará sobre la reunión. El Gobierno español considera que lo prioritario en este momento es que los compromisos adquiridos en junio se cumplan y no si España acude ya o no al mecanismo que ha activado el Banco Central Europeo (BCE) para comprar deuda.